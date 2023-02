“Te haces, pero bien que eres”: Mier Velazco exigió a Felipe Calderón aclarar presunto vínculo con el Chapo

(Twitter / @NachoMierV y AP Foto / Richard Drew)

El nombre del ex presidente de México Felipe Calderón (2006-2012) salió a la luz por primera vez en lo que va del juicio contra su Secretario de Seguridad, Genaro García Luna: ante la corte de Brooklyn, en Estados Unidos, el ex mandatario fue señalado por supuestamente pedir a su “súper policía” proteger al capo Joaquín El Chapo Guzmán.

La declaración de Édgar Veytia, ex fiscal de Nayarit — también referido como El Diablo — hizo que Calderón Hinojosa rompiera el silencio para “negar categóricamente” los “absurdos” señalamientos en su contra. Esto, refrendando que se había reservado de opinar respecto al juicio hasta su conclusión.

No obstante, el coordinador de los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, negó que el ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) necesite esperar al término del juicio para rendir cuentas por el presunto vínculo con el ex líder de El Cártel de Sinaloa.

De ese modo, el morenista exigió a Calderón Hinojosa ahondar y comprobar que “nunca negoció, ni participó con criminales”, tal cual lo señaló El Diablo en la audiencia del pasado 7 de febrero.

“Para qué esperar a que termine el juicio de Genaro García Luna, Felipe Calderón tiene que aclarar y demostrar al pueblo de México que no protegió al Chapo Guzmán. Como dicen en mi pueblo: ‘Te haces, pero bien que lo eres’”.

