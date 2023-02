Así fue la vez que Consuelo Duval pidió un aumento de salario en Televisa y la despidieron

[Twitter/@netas_divinas]

Consuelo Duval es una de las actrices más queridas en la televisión mexicana y, durante muchos años ha sido de las caras más importantes en Televisa, ya que participó en grandes proyectos como La Hora pico o La Familia P. Luche.

Sin embargo, no todo habría sido felicidad para la artista, ya que en esta ocasión, quien dio vida al personaje de La Nacaranda rompió el silencio sobre su salida de la televisora en 2014 y develó que uno de los motivos por los cuales fue despedida se debió a que pidió un aumento de salario.

Y es que, durante una entrevista con Adela Micha, Consuelo narró que su carrera iba en viento en popa durante esos años, no obstante, cuando la actriz se percató que Adrián Uribe -con quien trabajaba en aquel entonces- ganaba más que ella, decidió acudir con los ejecutivos de Televisa para solicitar que las ganancias fueran equitativas.

Según lo que narró Duval, previo a pedir su aumento, aprovechó para hablar con Uribe y le mencionó que no tenía intenciones afectarlo a él, ya que lo único que deseaba es que la situación fuera justa respecto a las ganancias económicas.

“Antes de que yo hablara con todos, le dije: ‘voy a armar un ped*te, pero no es nada contigo’”, recordó.

Por su parte, Adrián Uribe -quien también se encontraba presente- destacó que posiblemente uno de los motivos por los que su amiga no recibió la respuesta esperada fue por la forma en que solicitó el aumento.

“A lo mejor la forma de ir a exigir ese sueldo o aumento se malinterpretó”, rescató.

La actriz coincidió con Uribe y ahondó que todo salió de la forma incorrecta porque también ella no se encontraba en las mejores condiciones, ya que había bebido previamente.

“Fue equivocada y a parte iba peda, o sea, muy mal. Lo hice muy mal y no tuve ni criterio ni inteligencia emocional. Me movió la visera y ahí sí es la leyenda urbana del que se enoja pierde, y perdí. Estos errores no pasan en vano y uno aprende, sigo luchando por los mismos derechos de las mujeres con los hombres”, contó.

De igual manera, Consuelo reveló que el despido también se dio porque al momento de exigir su ajuste de salario amenazó con irse en caso de que no se cumplieran sus condiciones.

“Lo planteé de la chingad*: ‘A mí me das un peso más que Adrián o me voy’ (...) Fue desde el ego, desde el dolor, me dijeron ‘pues vete, mi hija’”, destacó.

Finalmente, Duval recalcó que ella admiró en todo momento a Adrián Uribe y que nunca quiso dejarlo mal parado. Además, agregó que en esa época estaba atravesando por muchas dificultades personales.

“Nada me da más alegría que ver a Adrián triunfar por su familia, que vengan miles y miles de bendiciones, que tenga una playa privada, eso a mí me vale tres toneladas de cacahuate garapiñado, era yo, era sentirme valiosa. Se estaba muriendo mi papá, mi hermana tenía cáncer, era ‘quiéranme’, pero lo pedí de una manera equivocada”, aclaró.

Después de un tiempo Consuelo volvió a formar parte de las filas de Televisa y en la actualidad ha destacado su participación como “investigadora” en el programa Quién es la máscara.

Asimismo, la actriz volvió a interpretar a su aclamado personaje La Nacaranda en el programa Tal para cual, lo cual provocó un sinfín de emoción entre sus fans.

Además de Consuelo, Lorena de la Garza [Nacasia], Ricardo Carranza [El Costeño], Reynaldo Rossano [Nacolás], Gustavo Munguía [Molusco-Poliéster], Maribel Fernández [mamá de Nacaranda], Hugo Alcántara [El Indio Bayan] y Nicole Vale son los encargados de revivir Nacotitlán.