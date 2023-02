Maribel Guardia le recomendó a Alfredo Adame que vaya a terapia para controlar su ira; ella nunca ha ido

La actriz aseguró que son grandes amigos (Fotos: Instagram/@maribelguardia/ Cuartoscuro)

El pasado 2 de febrero, Alfredo Adame nuevamente tuvo una pelea en las calles de la Ciudad de México. Después de que en redes sociales circularan videos en donde se ve cómo el polémico actor es golpeado por otra persona mientras está en la vía pública, más de un famoso ha externado preocupación por el histrión de la tercera edad -64 años- y su posible mal manejo de la ira.

En entrevista con el matutino Venga La Alegría, de TV Azteca, su colega Maribel Guardia no dudó en hacerle una importante recomendación, pues aunque la primera pelea de dicho estilo ocurrió un año antes y generó cientos de memes en internet, ahora más de uno considera que debe tomar terapia y evitar exponerse así.

“Lo amo y le deseo lo mejor del mundo. Hice con él Tu y yo, una película donde también estuvo Edith González, así que Dios me lo proteja y lo guarde en la palma de su mano. Ojalá que busque ayuda”, inició la actriz.

El actor fue golpeado en la vía pública y llegó al aeropuerto sangrando, abordó un avión con la herida abierta

Pese a que más de un famoso, comunicador, periodista de espectáculos y personal del área de la salud han emitido el mismo tipo de consejo, la actriz le confesó al programa de TV Azteca que ella no ha tomado terapia en su vida, agregando que posiblemente sí “la ha hecho falta”.

“Yo nunca he tomado terapia en mi vida, seguramente me ha hecho mucha falta porque me he trapeado yo sola , pero creo que sí es muy importante la terapia”, finalizó.

Maribel Guardia recordó con cariño cuando compartieron créditos en "Tu y yo" a lado de Edith González (Foto: archivo)

Otra de las celebridades que se han sumado a opinar sobre el actor de telenovelas como Dos Hogares, Por amar sin ley y La doble vida de Estela Carrillo, fue el comediante Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, quien también externó su preocupación debido a que es una persona de la tercera edad y son diversas las situaciones a las que Adame se ha enfrentado con violencia física.

“No pues que feo y está muy mal, como se dijo la vez pasada: es un señor de la tercera edad. No se vale que le pegaran, la verdad es que desconozco los hechos y no sé qué fue lo que pasó pero yo soy de los que son pacíficos”, comentó para Venga La Alegría.

El actor aseguró que "él fue quien ganó la pelea" (Foto: Cuartoscuro)

Pese a que en esta ocasión se ha hecho hincapié en que ya “no es divertido” ver pelear al actor de manera constante con civiles, colegas y demás, uno de sus enemigos públicos más recordados nuevamente lo señaló con burlas y fuertes críticas.

Carlos Trejo, un investigador de sucesos paranormales también conocido por ser enemigo público de Alfredo Adame. El cazafantasmas recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus casi 18 mil seguidores un meme que hizo con una fotografía del pasado enfrentamiento del actor de telenovelas y la frase: “Por favor, ya no me peguen”.

(Imagen Instagram: @ct_caza)

La pelea de Adame con un bastón metálico

En las imágenes y videos virales se pudo observar que el ex esposo de Mary Paz Banquells discutía con una persona frente a su automóvil que estaba deteniendo el tráfico. Cuando iba a subirse a su vehículo, regresó, amagando con golpear al otro, antes de que llegara al aeropuerto de la CDMX.

Después, no se puede ver Adame, pues ya estaba en el suelo y varias personas se encuentran a su alrededor, golpeándolo. Inclusive, uno de los involucrados tiene en la mano un bastón metálico con el que arremete contra el famoso.