Luis Chávez criticó el cambio de jugadores en la Liga MX: “No se quieren mover de México por el dinero”

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 30, 2022 Mexico's Luis Chavez celebrates scoring their second goal REUTERS/Kai Pfaffenbach

Tras la Copa del Mundo Qatar 2022, una de las pocas caras rescatables del seleccionado mexicano fue el centrocampista de los Tuzos del Pachuca, Luis Chávez quien criticó el accionar de la Liga MX y algunos jugadores nacionales que priorizan lo económico en vez de dar el salto de calidad al balompié europeo.

Fue en una entrevista para Fox Sports donde el mexicano de 27 años aseguró que la Liga MX debería imitar el esquema deportivo de la Major League Soccer (MLS) a la hora de vender a sus jugadores al balompié europeo. También, habló sobre las declaraciones de David Beckham durante su visita a la Ciudad de México sobre su rendimiento en Qatar 2022.

“Me sorprendió ver lo de Beckham. No me conocía nadie y después él ya sabía quien es Luis Chávez. Un mexicano no se quiere mover de México por el dinero que ofrecen los equipos. Económicamente me iría mejor, yo priorizo lo futbolístico para estar en Selección Mexicana y Europa”, remarcó Chávez.

Chávez recordó que en su paso por la frontera con los Xolos de Tijuana se tuvo que enfrentar a la desigualdad que hay en fútbol mexicano tras la saturación de plazas por el sobrecupo de plazas extranjeras, por lo que el retiro estaba latente en su día a día.

“Cuando me fui de Pachuca a los 15 años pensé que no jugaría más futbol. Me invitaron a la filial de Xolos y seguí. Me tocó debutar a los 18 y a partir de ahí surgió lo complicado. No tenía continuidad por la cantidad de extranjeros. Pachuca gracias a Dios fue una buena elección”, arguyó.

Chávez ve a Almada como un buen técnico del Tricolor

Para finalizar su intervención con Fox Sports el ex Xolos de Tijuana, Luis habló sobre la posibilidad de sumar a su técnico al seleccionado mexicano: “Es muy intenso. También es gracias a su preparador físico. Nos tiene a punta a todos, aunque a veces es muy rompe huev*s. Por más que es muy exigente, sería de mucha ayuda para la Selección Mexicana y los jóvenes que vienen”, remató.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Argentina's Lionel Messi in action with Mexico's Luis Chavez REUTERS/Dylan Martinez

Chávez Magallón fue tema de conversación dentro del balompié mexicano durante el reciente mercado de fichajes previo al inicio del Clausura 2023, pues tras su destacada participación en Qatar 2022 llamó la atención de equipos al interior de la Liga MX como el Monterrey.

Rayados se sumó fuerte a la puja por Chávez, sin embargo, el centrocampista se mostró firme en sus deseos por salir a Europa el siguiente torneo por lo que sin dudar rechazó la jugosa oferta de Monterrey. Como era de esperarse la decisión fue aplaudida por la prensa mexicana al priorizar el tema deportivo.

Ante esta situación, Chávez Magallón se sinceró en una entrevista para TUDN sobre la oferta millonaria que rechazó, a pesar de la insistencia y claras intenciones de sumarlo al cuadro de la Pandilla.

Mexico's Luis Chavez, left, reacts after Saudi Arabia scored a goal during the World Cup group C soccer match between Saudi Arabia and Mexico, at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Wednesday, Nov. 30, 2022. (AP Photo/Ricardo Mazalan)

“El pensamiento mío es que si llego a salir a otro club de México, me sería más difícil el poder ir. Yo sé que a lo mejor es difícil por mi edad, pero quiero ir por mis sueños y tratar de buscarlos y el estar aquí me va a facilitar un poco más el poder salir”, comentó para TUDN.

El mediocentro del equipo campeón del Apertura 2022 aseguró que ir a Rayados sería corromper sus ideales: “Más que nada por eso, obviamente yéndome a un equipo de México, yéndome a Monterrey en este caso iría en contra de mis ideales. Entonces no estaría contento conmigo mismo. Y por eso es que tomé esta decisión”, remató.

