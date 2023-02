Detuvieron a tres personas que habrían causado brote de meningitis en Durango

(Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) dio a conocer este martes que detuvieron a tres personas por presuntamente haber causado un misterioso brote de meningitis en la entidad y que ha provocado desde noviembre pasado al menos 35 muertos y 79 hospitalizados.

En conferencia de prensa, el fiscal Noel Díaz detalló que entre los presos están el ex director de la Comisión para Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), Joaquín ‘N’, quien ejerció el cargo durante la pasada administración del exgobernador José Rosas sin tener un título profesional ni cumplir con los requisitos, por lo que se considera el delito de usurpación de funciones.

También están Omar ‘N’, médico especializado en anestesiología acusado de prácticas ilegales, entre ellas la reutilización de medicamentos en los hospitales privados donde trabajaba, así como Guadalupe ‘N’, una inspectora sanitaria.

Ambos están acusados por su probable responsabilidad en la muerte de las 35 mujeres.

Joaquín "N", ex director del Coprised (Foto: especial)

Sobre el anestesiólogo, la titular de la Fiscalía General del Estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, señaló que “hizo ciertos procedimientos” en el hospital Del Parque y trasladó la contaminación a los nosocomios Dikava, Sante y San Carlos.

“La mala praxis de este médico pudo haber provocado la contaminación, al llevar ese hongo al resto de los nosocomios. Es el único (profesional) que aparece con procedimiento en los cuatro hospitales y sólo él transportaba su medicamento”

Mientras que de la inspectora sanitaria, Guadalupe “N”, dijo que en marzo del 2022 realizó una verificación al hospital Del Parque y no detectó ni encontró anomalías; sin embargo, después la Cofepris hizo lo propio en dicho centro de salud y detectó que no tiene farmacia, los lugares donde guardan el medicamento controlado no son los propios ni adecuados, ni tenía licencia sanitaria para el manejo de fármacos controlados.

A pesar de la aprehensión, Sonia Yadira de la Garza aclaró que no se exime de responsabilidad a los hospitales, porque estos deben de ser garantes de la salud, al igual que los médicos. “Si bien no actuaron con dolo de provocar la muerte y/o lesiones a las pacientes, debieron prever las circunstancias y el riesgo al no cumplir con las normas oficiales y de anestesiología”, abundó.

Más información en desarrollo...