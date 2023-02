Harry Styles superó a Adele, Beyoncé y Lizzo en la primera gran categoría de los Grammy 2023

El cantante fue el primer gran vencedor de la noche (Foto: Twitter/@RecordingAcad)

¡Harry Styles se consagró como el primer gran vencedor! El cantante britanico se convirtió en el primer gran vencedor de la ceremonia en vivo de la entrega número 65 de los premios Grammy en su edición 2023.

El ex integrante de One Direction inauguró la parte de la ceremonia televisada de los galardones otorgados por la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias esperando a una larga lista de aspirantes que lo colocaban como uno de los menos probables a obtener el gramófono, sin embargo la crítica se ha equivocado y superó incluso a Adele.

En la categoría Best Pop Vocal Album el cantante competía ante otras importantes celebridades como Adele ( 30 ), ABBA ( Voyage ), Coldplay ( Music of the Spheres ) y Lizzo ( Special ), algo inesperado hasta para el mismo cantante que agradeció el reconocimiento y su primera gran victoria.

Harry Styles ganó Best Pop Vocal Album REUTERS/Mario Anzuoni

*Información en desarrollo