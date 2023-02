Monreal pidió a Morena frenar la proganda de campaña anticipada de las “corcholatas” de AMLO

En su visita a Mazatlán, Ricardo Monreal se reunió con el gobernador morenista, Ruben Rocha Moya (Foto: Twitter/rochamoya_)

En su visita en la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que pudo constatar bardas pintadas y espectaculares en favor de las precandidaturas de las llamadas “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el también aspirante a la presidencia por la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) dijo que, ahora que le retiraron el “veto”, busca emparejar la cancha hacia las elecciones de 2024 para “contrarrestar los 18 meses que le llevan por delante” la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard; y el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.

Por ello, hizo un llamado tanto al partido guinda como a las “corcholatas”, de poner en pausa su propaganda de campañas anticipadas y que mejor se presenten en foros regionales para dejar que sea la ciudadanía la que al final elija a la o el abanderado.

Ejemplo de una de las bardas pintadas en favor de la campaña anticipada de Sheinbaum (Foto: Twitter)

“Creo que eso debería ser una regla en el partido: que a partir de ahora haya una pausa y que solo sean foros regionales organizados en los estados en donde vayan los cuatro, los cinco, los diez (aspirantes) y que expongan a la militancia, a los simpatizantes o a los ciudadanos en general que quieran acudir a esos foros y en su momento decidir. Es decir, el no uso de recursos públicos, ni privados porque, aunque sean privados y sean de origen lícito, si se orientan a actividades de este tipo son ilegales”

Al ser cuestionado sobre si confía en que López Obrador no influirá en la elección del candidato de la 4T, afirmó que sí, pero tampoco es ingenuo luego de que lo incluyeron en la lista de los cuatro aspirantes, apenas hace 15 días.

“Yo confió en el presidente, yo lo que creo es que el presidente López Obrador es demócrata”

Finalmente, insistió en que no le agrada la idea de que Morena levante la encuesta de la que saldrá el abanderado presidencial “guinda”, sino que sean una “batería” de encuestas (tres principales y dos espejos), organizadas por empresas independientes y con experiencia.

De izquierda a derecha: Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum y r Marcelo Ebrard (Foto: Cuartoscuro)

“Yo estoy abajo en las encuestas porque no era mencionado, porque el partido mismo no me refería y porque parecía una exclusión ordenada en el partido. Durante 18 meses fue un caminar adverso y así lo reconozco, pero a veces no se me menciona en las conferencias como hermano, pero yo soy un hermano pródigo”, indicó.

Por su parte, AMLO admitió durante su conferencia matutina de este 3 de febrero que sí tiene diferencias con Monreal.

‘’Ricardo Monreal con que sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia. No podríamos pensar todos de la misma manera, sería muy aburrida la vida’'

Y es que precisó que sintió como “una réplica” a su posicionamiento la declaración del senador en la que afirma que está a favor del derecho más que de la justicia, mientras que el mandatario lo está al revés.

Ricardo fue asesor de campaña de AMLO en sus ultimas dos elecciones (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Más tarde, el legislador respondió en su cuenta de Twitter que “no debe existir diferencia entre uno y otro” y que “si algo es legal, debe también ser justo, y viceversa, lo justo debe igualmente ser legal”.

El presidente criticó que por esa concepción y por tecnicismos, algunos jueces suelen dejar en libertad a presuntos delincuentes.

“Un delincuente fue detenido, el Ministerio Público en la averiguación y en la consignación estableció que lo detuvieron a las 10:00 de la mañana y el abogado defensor del presunto delincuente demuestra que fue a las 11:00 y por eso lo deja en libertad”, ejemplificó.