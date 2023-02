De Selena Gomez a Michelle Rodríguez: famosos que se han pronunciado en contra de la gordofobia

Michelle Rodríguez logró romper estereotipos en la industria del entretenimiento mexicano con ayuda de su talento y amor propio. Sin embargo, aunque ha luchado para que sea reconocida por sus logros profesionales, algunas veces se han visto opacados por críticas sobre su apariencia física. Un ejemplo de esto ocurrió cuando presumió la entrevista y sesión fotográfica que hizo para una revista de moda y estilo de vida. (Foto Instagram: @michihart)

Michelle Rodríguez se pronunció en contra de la gordofobia tras recibir un sinfín de críticas por posar con lencería para Marie Claire:

“La gordofobía es algo que existe y en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado [...] Soy esta persona, así como me veo hago muchas cosas y el reconocimiento de mi trabajo también es importante. La belleza es subjetiva [...] mi cuerpo es este, es bello, útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Por eso yo lo amo y lo atesoro, por eso comparto la importancia de hacernos nuestros mejores amigos y hacer las paces con quienes somos físicamente, también (en la mente y el corazón)”, dijo en un comunicado.

Selena Gómez es considerada como una estrella musical a nivel internacional, pues desde su paso por Disney logró construir una gran comunidad de fans que constantemente le externan su cariño y admiración en redes sociales, sin embargo, muchos otros se han lanzado contra ella por sus cambios físicos.

“El mito de la belleza, una obsesión con la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un círculo interminable de desesperanza, autoconciencia y auto odio mientras intenta cumplir con la definición imposible de la sociedad de ‘belleza perfecta’. Yo elijo preocuparme de mí misma porque quiero, no tengo que demostrarle nada a nadie. Viento en popa”, respondió en Instagram.

Con su éxito aparecieron los paparazzis, quienes la han captado disfrutando de merecidos descansos en distintas playas. Muchas de estas imágenes se han viralizado porque la cantante aparece en bikini y han sido objeto de críticas por su fisionomía. El impacto que han tenido los comentarios negativos en Selena ha sido tan grande que, incluso, en alguna ocasión confesó que tomó terapia para enfrentarlo y poder aceptarse tal y como es. (Foto Instagram: @selenagomez)

Otra artista internacional que ha sufrido críticas por su figura es Camila Cabello. Y es que en reiteradas ocasiones sus fotografías, en traje de baño o vestidos elegantes, han abierto debates en redes sociales con comentarios gordofóbicos. Tras años pasando por la misma situación, la cantante reflexionó:

“Cada vez que he ido a la playa en Miami he sido fotografiada a escondidas y me he sentido super vulnerable (...) Cuando afectó mi autoestima, recuerdo cuánto me impacto darme cuenta que estaba pensando en la cultura de pensamientos ajenos y no en los míos. Una cultura que se ha acostumbrado a una imagen de cómo debe ser el cuerpo de una mujer ‘sana’ que no es, en absoluto, real para muchas mujeres”, escribió en un post de Instagram.

La cantante compartió que en alguna ocasión tuvo que aguantar su respiración para que no se notara su vientre en las fotografías que le tomó un paparazzi cuando estaba en la playa. (REUTERS/Ricardo Moraes)

Karol G se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales a principio de febrero de 2023 por una sesión fotográfica con motivo de su próximo lanzamiento musical junto a Romeo Santos. Y es que varios internautas la criticaron porque desde su perspectiva se “gorda”. Tras lo sucedido, la colombiana se defendió:

“Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas. No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues es mi cuerpo y es así... entonces, para qué buscar que me quede diferente si ES ASÍ. Y la barriguita es por el hot dogsito que me regaló alguien en estos días en un show”.

Adele enamoró al mundo entero con su voz cuando saltó a la fama, pero ni con su talento pudo evitar enfrentar obstáculos y ser objeto de críticas por su fisionomía. Tras desaparecer temporalmente de la escena musical volvió y de lo primero que se habló fue sobre que se “veía delgada”.

“Mi cuerpo ha sido objetivado durante toda mi carrera. Soy demasiado grande o demasiado pequeña, soy sexy o no, o lo que sea... Nunca admiré a nadie por su cuerpo, nunca admiré a alguien por tener el mismo color de pelo que yo o el mismo estilo que yo. Yo era body positive en aquel momento y ahora sigo siendo body positive, pero no es mi trabajo validar los sentimientos de las personas por sus cuerpos, me sienta mal porque esto hace que la gente se sienta horrible consigo misma, pero no es mi trabajo. Estoy tratando de arreglar mi propia vida “, declaró al respecto en entrevista con Oprah.

