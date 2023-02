Pati Chapoy, Pedro Sola, Gustavo Adolfo Infante y más conductores reaccionaron a nueva pelea de Alfredo Adame

(Archivo)

Una vez más, Alfredo Adame está en el ojo del huracán tras ser captado en el momento en que se volvió a inmiscuir a golpes en una riña. Ante esto, algunos famosos conductores de la farándula mexicana no tardaron en reaccionar al respecto.

Y es que, en los videos que circulan en redes sociales se puede observar el momento en que el exconductor de Hoy discutía con una persona en la vía pública, pero cuando parecía que todo quedaría en dimes y diretes, Adame se acercó a una persona de forma intimidante y los golpes comenzaron.

En el clip se puede ver que el enemigo de Carlos Trejo ya estaba en el suelo y otras personas también habrían intervenido en la golpiza e, incluso, una persona contaba un bastón metálico con el cual arremetió contra el famoso.

Adame intentó tomar el palo para utilizarlo, pero de pronto más sujetos se involucraron al embrollo, pero esta vez, para detener el conflicto. Así, cuando todo terminó, el actor se levantó y regresó a su automóvil para dirigirse al Aeropuerto de la Ciudad de México.

Famosos reaccionaron a la nueva pelea de Adame

Como era de esperarse, el momento rápidamente se viralizó en redes sociales y, durante el vespertino de Imagen Televisión, De primera mano, Gustavo Adolfo Infante presentó la noticia del nuevo altercado de Adame.

“Fíjense que cuando más oscuro está, más va a amanecer, entonces venimos de un momento depresivo, de tristeza, un momento donde no hay dinero, entonces necesitábamos un payaso salir a hacernos reír, ya no está Cepillín (...) pero afortunadamente Alfredo Adame... no me lo van a creer, no aprende. Se volvió a bajar del carro para pegarle a alguien y que se lo descuentan (...)”, mencionó.

Los demás presentadores, tras observar el clip, mencionaron que tal vez Alfredo necesitaba apoyo psicológico para poder gestionar sus emociones de una forma lejos de la violencia.

“Tiene mucho tiempo que le hemos advertido y ahora, afortunadamente, Adame ya no se baja armado y aquí (al estudio) venía armado”, aseguró Infante.

“Tiene una ira y una agresión tremenda (...) ojalá alguien te ayude, te meta en un lugar donde no seas peligroso para la sociedad y para ti también”, apuntó.

Asimismo, en la transmisión de Ventaneando del jueves pasado, los presentadores dieron su punto de vista sobre la situación de Adame.

“Nos están informando que volvieron a golpear a Alfredo Adame”, comentó Pati Chapoy ante las cámaras del vespertino de TV Azteca.

Al reproducir el video en vivo, los conductores del programa aseguraron que parecía que la otra persona involucrada en el conflicto estaba “cazando” a Alfredo.

“Parece ser que empezó el pleito en algún local y lo vienen cazando, son dos personas y lo están golpeando. Qué barbaridad. ¡Ay, ya, ya Chole!”, externó Chapoy.

Pedrito se limitó a agregar: “Él es muy bravucón”.

Qué ha dicho Alfredo Adame tras riña

Cuando Alfredo Adame llegó a Villahermosa, Tabasco, tuvo una pequeña conferencia de prensa para dar su versión sobre la nueva riña callejera en la cual se le vio involucrado.

Según la versión del famoso, contó que un automovilista habría comenzado a reclamarle por aparentemente Adame le habría pegado a su coche. Ante esto, el exconductor le habría dicho a la otra persona que eso no era posible, porque su auto estaba a centímetros del oro y, como llevaba prisa, le ofreció dinero para retirarse lo más pronto posible.

No obstante, el otro hombre no habría aceptado el dinero y continuó reclamándole al artista. Adame comentó que él habría intentado mediar la situación, pero luego se percató de que el otro sujeto sacó un tubo.

“Vamos a orillarnos y ahí vemos (...) yo llevo prisa, voy al aeropuerto. Cuando me bajo, muy agresivo el cuate, ‘¿qué te pasa?’ y quién sabe qué. Le dije: ‘Mira, cuate, acepta tus mil pesos o me voy porque yo ya necesito irme’. Y de repente, agarra el cuate y saca un tubo, entonces voy yo a mi coche y saco mi tubo”, narró.