Conductores de Venga la Alegría arremetieron contra Alfredo Adame por presumir que ‘ganó' en su reciente riña

Alfredo Adame es uno de los personajes más polémicos de la farándula mexicana, pues aunque durante muchos años se mantuvo al margen de las controversias, de un tiempo hacia el presente, el exconductor de Hoy se suele volver tendencia en redes sociales debido a los conflictos violentos en los cuales se ve inmiscuido.

Tal fue el caso del jueves 2 de febrero, cuando trascendió que el antiguo galán de telenovelas -una vez más- fue captado mientras protagonizaba una riña callejera por Tlalpan de la Ciudad de México.

Y es que, en el clip que circuló en internet se podía observar el momento en que Adame aparentemente discutía con otro conductor de un automóvil y donde, a partir de la discusión, pasaron a los golpes. Asimismo, en el video, Alfredo está en el piso amedrentado y, después, más personas se acercan para intentar contener la situación.

Como el actor tenía un vuelo, después de la riña se dirigió al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no dio declaraciones a los medios hasta que llegó a Tabasco.

Pero, fiel a su característica personalidad -tras dar a conocer su versión de los hechos- no tardó en alardear que supuestamente él también le habría propiciado algunos fuertes golpes a la persona que lo agredió.

“Lo agarro a tubazos, le metí cuatro tubazos. Luego llegan otros tres (...) uno me empieza a someter, el otro me empieza a agarrar del cuello, el otro... todavía me quiso romper el espejo”, contó Adame.

Qué dijeron los conductores de Venga la Alegría

Durante la emisión de este viernes en Venga la Alegría, algunos de los presentadores se mostraron consternados no sólo con el incidente de Adame, sino con la actitud que tuvo el actor al respecto.

Así, después de presentar la noticia, Flor Rubio fue la primera en tomar la palabra y señalar que el actor continuaba sin poder gestionar de una forma adecuada sus emociones.

“Él no puede reconocer lo que es evidente en la imagen: que lo golpearon salvaje y brutalmente porque no ha logrado manejar su ira”. dijo.

En cuanto a que Alfredo Adame presumió que él habría conseguido pegarle a una de las personas durante la pelea, Rubio destacó que eso no era ningún tipo de orgullo. Asimismo, dejó entrever que el video mostraba una cosa completamente diferente.

“Bajarse del coche, enojarse, yo tengo un tubo y él también, que quién pegó más fuerte, eso no es lo importante aquí”, puntualizó.

En este sentido, Horacio Villalobos intervino y rescató que, efectivamente, Adame estaría percibiendo las cosas de una forma errónea:

“Sabes qué pasa? que aquí el discurso es: ‘Gané'. No, aquí el problema es que va por la vida y entonces por cualquier problema realiza un acto de violencia. Y, ¿sabes que ocurre? que siembra vientos y cosecharás tempestades, además, siempre ve la historia al revés”, sentenció.

Respecto a esto, Flor agregó: “No le gusta perder”.

Por su parte, Ricardo Casares coincidió con sus compañeros y recordó que esta no era la primera vez que Adame creía haber ganado una pelea.

“Aquí vino y se lo dije una vez y es con mucho respeto, me parece que es una situación muy complicada, alguna vez nos narró una historia, las patadas de bicicleta y yo le decía: ‘Con todo respeto, Alfredo’ lo que tú nos estás diciendo, no sale en el video. Con todo lo que dice ahora a su llegada a Tabasco, no es lo que vemos en el video. No aparece en el video”, puntualizó.

A lo que finalmente, Villalobos agregó: “La preocupación de él no es: ‘Estoy generando violencia’, lo que le preocupa es quedar ante la opinión pública como ganador. Lo cual ni al cabo”.