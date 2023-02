Cómo trabajar en la Embajada de EEUU en México y ganar 15 mil pesos catorcenales

La Embajada de Estados Unidos en México solicita personal para la oficina de reclutamiento. REUTERS / Henry Romero

La Embajada de Estados Unidos en México lanzó la convocatoria para trabajar en la oficina de reclutamiento, en donde se tendrán que brindar servicios de clasificación y contratación en las instalaciones de la embajada. Si deseas aplicar a este empleo te brindamos toda la información que debes conocer al respecto:

El empleado deberá brindar su apoyo, mismo que incluye la ayuda en la orientación, instrucción y experiencia técnica a 10 asesores de clasificación de puestos (PCA) en otros nueve puestos. El titular del cargo ofrecerá sus servicios de clasificación y contratación en las oficinas de la Embajada de los Estados Unidos en México.

Dentro de las responsabilidades que incluyen la contratación se encuentran el desarrollo de anuncios de vacantes y estrategias específicas para puestos, anuncios de puestos, selección de solicitudes, administración de pruebas y evaluaciones, facilitación de entrevistas, orientación a los nuevos empleados, procesamiento de la documentación de nuevas contrataciones y obtención de las pruebas médicas requeridas.

La Embajada de Estados Unidos se encuentra en busca de una persona que tenga una experiencia de tres años en Recursos Humanos, Negocios, Administración Pública o Relaciones Públicas. Además deberá contar con la Licenciatura en Psicología, Administración de Empresas, Gestión, Comunicaciones o Tecnologías de la Información.

Se deberá acreditar una fluidez en inglés y español [Archivo]

Solicita que tenga fluidez en inglés y español, mismos que deberá autocertificar en su solicitud de ERA, esto en el paso de Educación y Experiencia. Si cumple con los requisitos, pero no se envió un puntaje de prueba, el cual se solicita de manera opcional, la solicitud será enviada al gerente de contratación que haya hecho la preselección, quien evaluará la fluidez en ambos idiomas para completar la solicitud.

Si no se alcanza un puntaje mínimo requerido en ambas pruebas, el proceso no podrá continuar. Dentro de los resultados de prueba que se pueden enviar de manera opcional se encuentran los emitidos por Stratcomm US Mission to Mexico English Test, TOEIC, TOEFL ITP E IBT, IELTS, Cambridge CEFR, Duolingo y FSI/ILR.

Para el español se puede presentar la prueba de Stratcomm US Mission to Mexico Spanish Test, Anglo Educativo MCER y FSI Foreign Service Institute/ILR Inter-Agency Language Roundtable. Los resultados obtenidos deben tener menos de 5 años de antigüedad.

Los beneficios que se ofrecen

Las personas que sean empleadas por la Embajada de los Estados Unidos en México tendrán un paquete de compensación que incluye seguro médico y de vida privado, descansos en días feriados tanto de EE.UU como de México lo cuales son aproximadamente 20 por año, contarán con 12 días de vacaciones a partir del año de ingreso, mismos que irán aumentando de forma progresiva, tendrán afiliación al IMSS, Afore e Infonavit, por último se les ofrecerá la oportunidad de viajar al extrajero para capacitarse.

El salario que ofrece la institución diplomática es de 15 mil pesos de manera catorcenal, en un tiempo establecido de 40 horas de trabajo a la semana.

¡Trabaja con nosotros! Tenemos vacante en la oficina de reclutamiento: https://t.co/tqtuX34zQZ pic.twitter.com/GCctf06iEe — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) February 2, 2023

Qué documentos deben presentarse

Certificado del último grado de estudios, permiso de residencia permanente del Instituto Nacional de Migración o Constancia de Ciudadanía Mexicana, licencia de conducir vigente, escaneada por ambos lados, debido a que la vacante requiere de deberes de conducción de forma incidental, por lo que el o la solicitante deberán haber tenido licencias de conducir en los últimos 5 años.

Se deberá aplicar a la vacante desde el Portal del Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde tendrá que crear una cuenta en donde se piden datos personales y preguntas de seguridad en caso de olvidar la contraseña. Las personas seleccionadas para realizar una prueba o entrevista serán contactadas mediante correo electrónico o teléfono.