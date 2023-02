Chicharito Hernández no piensa en volver con las Chivas cuando termine su contrato con Galaxy

Javier Hernández dio a conocer sus objetivos cuando finalice su contrato con el Galaxy (AP Photo/Alex Gallardo)

En vísperas del arranque de la temporada 2023 de la Major League Soccer (MLS), Javier Hernández habló sobre su continuidad con el cuadro de Los Ángeles Galaxy. En una transmisión en vivo para sus seguidores de Instagram, el canterano de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara dio detalles en torno a su futuro. No obstante, en sus declaraciones no figuró su regreso al futbol mexicano.

Durante la emisión en su cuenta identificada con el nombre de @ch14_, el futbolista fue cuestionado acerca de un posible retorno al futbol europeo. En ese momento, reveló que le resta un año de contrato con el equipo de la ciudad de Los Ángeles, así como sus expectativas con la institución aunque no cuenta con una propuesta formal para prolongar su estancia.

“Yo tengo nada más este año de contrato con el LA Galaxy. Me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría, pero ya saben que a veces el futbol y las situaciones no dependen de uno, pero el plan es quedarme aquí en Los Ángeles con el LA Galaxy y extender aquí mi carrera con el mejor equipo y la mejor organización de la MLS”, expresó.

En ese sentido, Hernández haría el esfuerzo prioritario de permanecer en la institución a la que dijo amar. En caso contrario, es decir, que no llegue a un acuerdo con el equipo de la MLS, afirmó que “la vida sigue”, aunque no expresó cuál sería la institución o liga a la que le gustaría incorporarse.

El posible retorno de Chicharito al equipo que lo formó y lo llevó a debutar en el ámbito profesional del balompié no ha quedado descartado para su futuro. Sin embargo, la posibilidad de volver a defender los colores de la camiseta del rebaño sagrado no se encuentran en el panorama próximo del personaje que se ha consolidado como máximo anotador en la historia de la selección mexicana.

¿Qué espera Chicharito para la temporada 2023?

Mientras tanto, en su último año de contrato con el equipo angelino, el Chicharito Hernández buscará volver a dar una de sus mejores versiones como artillero y ser considerado en el radar de la selección mexicana. Cabe mencionar que el cambio de director técnico podría darle la oportunidad de volver a vestir la camiseta tricolor después de casi cuatro años.

El mexicano espera renovar su vínculo con el Galaxy (Anne-Marie Sorvin/REUTERS)

Otro de los objetivos a corto plazo que tiene con el equipo del Galaxy es mejorar su desempeño e ingresar su nombre en los libros de historia de la selección mexicana. Hasta el momento, el mexicano se ubica en el peldaño número 10 en la historia de la franquicia gracias a los 38 goles anotados en 71 encuentros oficiales. En ese sentido, en la temporada 2023 puede escalar peldaños con facilidad.

Encima del tapatío se encuentran tres jugadores que han anotado 40 dianas. Así, con tres goles más superaría a Mauricio Cienfuegos, Alan Gordon y Gyasi Zardes para situarse en el peldaño número siete.

Javier Hernández busca volver a la selección mexicana en 2023 (Photo/Getty Images)

En caso de que firme una temporada goleadora, donde su cuota registre más de 16 anotaciones, podría superar las 53 dianas registradas por Zlatan Ibrahimovic para ocupar el quinto lugar. El siguiente objetivo luce más complicado, pues el guatemalteco Carlos Ruiz se ubica en el cuarto peldaño con 62, mientras que la lista es liderada por el icónico Landon Donovan, quien hizo sonar las redes en 135 ocasiones.

Mientas espera el inicio de la temporada donde podría seguir haciendo historia, el mexicano disfrutó algunos días de sus vacaciones en Los Cabos, Baja California, junto con su novia Nicole McPherson.