Maryfer Centeno analizó a Maxine Woodside y a Ana María Alvarado: “Enojo y dolor”

La grafóloga analizó el lenguaje corporal de las dos comunicadoras (Foto: Instagram)

Este martes 31 de enero Ana María Alvarado sorprendió a su público al revelar que había sido despedida por Maxine Woodside del programa Todo para la mujer, espacio radiofónico y televisivo en el cual colaboró durante 32 años.

La noticia causó revuelo y el tema se mantuvo en tendencia en redes sociales pues nadie imaginaba que “el brazo derecho” de la periodista de espectáculos ya no fuera requerido en el programa que consolidó a Maxine como “reina de la radio”.

Ana María destacó que desde hace varias semanas había sentido un cambio en la actitud de su ex jefa, pues a la veterana comunicadora “le costaba mucho” trabajo voltear a verla y dirigirle la palabra, lo que, entre otras cosas, le hizo ver que “ya no era bienvenida” en el programa.

Tras 32 años de ser "su brazo derecho", Ana María comunicó que Maxine la despidió (Foto: Instagram)

Sin embargo, tras la declaración de la también conductora de Sale el sol, Maxine Woodside negó rotundamente haber despedido a “Anita”, e incluso le mandó a decir que la esperaba en la emisión “el próximo martes”.

Entre el flujo de información sobre el cual han opinado personalidades del espectáculo y periodistas como Gustavo Adolfo Infante, Shanik Berman, Michelle Ruvalcaba y Freddy Gudinni, ahora la grafóloga Maryfer Centeno se dio a la tarea de analizar el lenguaje corporal de ambas periodistas.

En el más reciente video compartido en sus redes sociales, Maryfer aseguró que, según la postura y semblante de Alvarado, la conductora se encuentra tranquila, mientras que Maxine se percibe angustiada.

Ana María Alvarado dijo que el despido que recibió a manos de Maxine Woodside provocó que fuera "el día más triste de su vida" (Foto: Captura de pantalla)

“Son posturas que son absolutamente encontradas, donde parece ser que lo predominante es tanto el enojo como el dolor”

“Esto no era sorpresa para nadie, hoy vemos a Ana María Alvarado mucho más calmada de lo que la vimos ayer, mucho más calmada... Está más entera, a como la vimos ayer que estaba más emocional, claro que hay un gesto de disgusto, porque para ella es una injusticia, a lo mejor para unos no, para otros sí”, explicó sobre Alvarado, con quien dijo tener un lazo especial, pues ambas padecen de epilepsia.

La especialista aseguró que comprende que Ana María haya generado una gran empatía con el público, pues muchas personas han vivido una situación del tipo en que se ve vulnerada su estabilidad.

“Muchos hemos estado en una situación en la que no eres la poderosa. Aquí la poderosa es Maxine Woodside”, aseguró Centeno, quien también destacó que, en cuanto a Maxine, la periodista de 74 años se encuentra atemorizada y lastimada.

La especialista pidió empatía para Maxine, pues en noviembre pasado perdió a su hijo Nano Iriarte (Captura de YouTube)

“Ella no esperaba que Ana María Alvarado lo hiciera público, Maxine está atemorizada. Le genera incomodidad, parece que se le van a salir los ojos, se le descompone el rostro cuando dice ‘me acabo de enterar’”, expresó.

La popular grafóloga pidió consideración para Maxine Woodside pues la comunicadora se encuentra viviendo el duelo de su hijo Nano Iriarte, quien perdió la vida en noviembre de 2022, deceso que le sigue causando un gran dolor.

“Está desencajada Maxine Woodside, defiende su punto de vista, tiene una pena que la embarga, esto nos obliga a humanizarla. Levanta el mentón, no amenaza, es un lenguaje de defensa, este es un mensaje de defensa, porque en minutos es parte de un linchamiento mediático”.

El rostro de Woodside refleja “indignación, ‘ya qué puedo hacer, ya ni modo, ya dijeron’. Hay una incongruencia al decir que no la corrió, pero también hay una mujer lastimada, hay expresiones de dolor y de tristeza, por eso creo que nadie merece ser linchado mediáticamente”, según la analista.

“Es una mujer muy inteligente y con toda la experiencia del mundo, pero también tomen encuenta que en noviembre esta mujer perdió un hijo y los duelos de los hijos no son como otro tipo de duelos que pueden ser hasta de seis meses, el duelo de perder un hijo dura años. Lo digo porque el estado emocional de Maxine Woodside es tremendamente alterado”, refirió la grafóloga.