“Los narcos son mugrosos”: Rubén Moreira pidió evitar nexos con grupos criminales en elecciones

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados abordó el tema del narcotráfico en las elecciones (Twitter/@rubenmoreiravdz)

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, criticó la presunta intromisión de grupos dedicados al narcotráfico en las elecciones de todo el país, por lo que calificó a tales organizaciones como “una banda de mugrosos”.

Cuál será el método del PAN para elegir a los candidatos de Va por México rumbo al 2024 El dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, adelantó que Va por México acordó que el proceso de selección estará abierto a todos los integrantes de los tres partidos y a la sociedad civil VER NOTA

Fue durante su participación en la reunión plenaria con legisladores del tricolor que el exgobernador de Coahuila adelantó que seguirá adelante con su propuesta de erradicar, desde raíz, la posible participación de estos grupos, aunque pueda haber consecuencias personales.

Agregó que es consciente de quiénes son estos grupos pues los conoce por lo que han hecho en su entidad, tanto como ciudadano o como gobernador, por lo que advirtió que no permitirá que le digan a los políticos cómo deben de actuar ante los problemas.

Plan B de Reforma Electoral tiene “ingredientes envenenados” y amenaza al voto: INE Los consejeros del organismo arremetieron contra el plan de AMLO que pretende implementar diversas modificaciones para los procesos electorales VER NOTA

“Sé que tiene repercusiones personales, familiares; sé de atentados, sé de muertes, todo eso, lo sé, pero también sé que mi estado, Coahuila, está en paz y de nada sirve ser político para que una banda de mugrosos, porque esos son mugrosos, quieran decirnos qué hacer”, expresó.

En nuestra #5aReuniónPlenaria, las y los diputados del PRI construiremos juntos propuestas para dar solución a los grandes problemas que enfrenta México.



Tenemos la experiencia necesaria para contribuir al desarrollo de nuestro país.



¡El PRI trabaja por un México mejor! pic.twitter.com/DBYSEcDSHC — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) January 30, 2023

Ahí no frenó con su postura, pues indicó que su principal incentivo para combatir a tales grupos es que los políticos cuenten con la libertad de dar a conocer sus propuestas o planes de trabajo a la ciudadanía sin que vean amenazada su seguridad, debido a que muchos de estos grupos dominan el territorio e imponen sus reglas.

Roberto Madrazo acusó a Morena de “descuartizar al INE” para quedarse en el poder El excandidato a la presidencia de México acudió a la presentación del libro “La democracia no se toca” de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama VER NOTA

El priista también puntualizó que, aunque la situación sea difícil de enfrentar, él tiene la responsabilidad de enfrentar “al monstruo del narcotráfico, pues dijo que en caso de que no se haga, situación va a ser insostenible para todos los grados del Estado.

“De qué sirve ser candidato si no se puede ir a una región del país, de qué sirve ser candidato si no te dejan decir lo que uno quiera. Sé que las cosas son difíciles, pero también, y lo digo con todo respeto y aquí está Carolina (Viggiano, su esposa) que me conoce. Sé que si no enfrenta uno al monstruo del narcotráfico, las cosas no van a salir bien”, refirió.

El PRI lleva más de nueve décadas gobernando la entidad (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

La postura de Moreira Valdez coincidió con la presentación de una propuesta legislativa que presentó el pasado 6 de noviembre con el fin de combatir la intromisión de la delincuencia organizada en procesos electorales, por lo que contempla sancionar como miembros del crimen organizado a implicados en la utilización de recursos de procedencia ilícita durante comicios.

De acuerdo al documento que se emitió, se pretende aplicar una sanción de entre 15 y 30 años de prisión a precandidatos, candidatos, funcionarios partidistas, funcionarios electorales o servidores públicos que permitan que el narcotráfico interfiera en las elecciones.

Asimismo, para prevenir e identificar la injerencia del crimen organizado, Moreira también propuso la creación de un Comisionado y un Observatorio Electoral, integrado por personas del Instituto Nacional Electoral (INE). De los integrantes, el primero sería designado por la Cámara de Diputados, el cual tendría como tarea la prevención, investigación y combate a la injerencia de asociaciones delictivas.

Mientras que el segundo sería un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar e informar objetivamente sobre riesgos, así como amenazas que vulneren los procesos electorales en todas sus etapas.

Foto: Cuartoscuro

También se detalló que, para garantizar la eficacia del comisionado, éste tendría facultad para solicitar información, documentos, registros físicos y electrónicos relativos a procesos electorales a partidos políticos e instituciones tanto públicas como privadas.

Las autoridades electorales tendrían el poder de aplicar diversas sanciones con base en reportes del comisionado y del observatorio. Entre las penalizaciones se contempla la cancelación del registro a la candidatura, negar a la agrupación política la participación en el proceso y retirar el financiamiento de campaña.