De su orientación sexual a conflictos en “Ventaneando”: Daniel Bisogno explotó por difamaciones en su contra

El conductor cumplirá 50 años de edad el 19 de mayo de 2023. (Foto Instagram: @bisognodaniel)

Daniel Bisogno es considerado como uno de los conductores más polémicos de la televisión mexicana por sus opiniones sobre diversos temas de la farándula y rumores que sobre su vida privada. Y es que en más de una ocasión han corrido especulaciones respecto a su orientación sexual, principalmente después de su divorcio, y supuestos conflictos con sus compañeros de Ventaneando.

Tras años enfrentando escándalos de todo tipo, el colaborador de TV Azteca recurrió a su cuenta de Twitter para defenderse públicamente de los señalamientos que existen en su contra a raíz de una publicación de una revista de circulación nacional. Se trata de una entrevista realizada a un presunto amigo cercano de Daniel Bisogno, quien habría revelado detalles sobre su supuesto rompimiento con un abogado de 26 años.

El conductor estuvo casado con Cristina Riva Palacio durante aproximadamente cinco años. Durante su matrimonio procrearon a su hija Michaela, quien estaría por cumplir siete años de edad. (Fotos: Ventaneando)

“Daniel Bisogno la está pasando muy mal porque ha sido un proceso muy difícil, sobre todo, porque fue una decisión muy dura para él. Aunque ha recibido apoyo de la familia, amigos y compañeros de trabajo, no ha sido suficiente para que siga con su vida”, se lee en TVNotas.

Minutos después de que comenzara a circular la charla, el conductor tuiteó: “Si la gente cree que puede seguir publicando mentiras y más mentiras, tratando de denostar a alguien, muy pronto se darán cuenta de que no es posible ni una más. Todo el poder de la ley para estas ratas. Grandes sorpresas legales en proceso. Ni una mas”.

(Captura de pantalla: TV Azteca/Ventaneando)

De esta manera Daniel Bisogno desmintió las declaraciones y dejó entrever que está cansado de pasar por situaciones similares, por esa razón, buscará emprender una batalla legal en contra de la mencionada revista por las difamaciones en su contra.

Ni se imaginan el tremendo problema legal en el que están metidos, el medio y quien resulte responsable. No más mentiras por tres pesos. Ni una más, verán.

Así lucía el presentador cuando se incorporó al programa de espectáculos de TV Azteca. (Foto: TV Azteca)

Y es que no es la primera vez que surgen especulaciones sobre la orientación sexual del conductor, pues desde que tenía una relación amorosa con su exesposa Cristina Riva Palacio corrieron rumores sobre supuestas relaciones homosexuales. El conductor ha negado los señalamientos en más de una ocasión, pero los rumores continúan.

También han trascendido rumores sobre conflictos al interior de Ventaneando, especialmente presuntos regaños de Pati Chapoy a Daniel Bisogno.

Ricardo Peralta conquistó la cocina más famosa de México. (Twitter/@MasterChefMx)

Daniel Bisogno se lanzó contra Ricardo Peralta tras ganar “MasterChef Celebrity México”

La segunda temporada del reality gastronómico terminó a mediados de diciembre de 2022 y el gran ganador fue Ricardo Peralta, mejor conocido en redes sociales como Pepe por su canal de YouTube. Muchos fanáticos del programa aplaudieron el triunfo de La loba, mientas que otros externaron su inconformidad porque consideraban que otros concursantes tenían todo para ganar.

Daniel Bisogno se sumó a las opiniones en contra del resultado final de MasterChef Celebrity durante una emisión de Ventaneando: “Luego premian al más débil, nadie sabe quién es, sí me molestó” expresó.

Dios te bendiga @DaniBisogno 🙌🏾💕 — Ricardo “La Loba” Peralta (@Ricardo_Peralta) December 21, 2022

Sus colegas Mónica Castañeda y Ricardo Manjarrez intentaron disuadir su comentario. “Tiene buenos dotes culinarios”, “No te molestes, Muñe”, pero Daniel Bisogno mantuvo firme su opinión, incluso, hizo unas muecas cuando escuchó hablar a Ricardo.

Sus comentarios llegaron a oídos del ganador de MasterChef Celebrity, quien se pronunció al respecto en sus redes sociales y le mandó bendiciones al conductor: “Dios te bendiga @DaniBisogno”, tuiteó. Además afirmó que a Daniel Bisogno no le agradan las personas de tez morena, como es su caso, y que por ello habría realizado comentarios en su contra.

“O sea le caigo mal porque soy moreno, o sea el hombre sí es medio racista, no le caen bien las personas como que no son muy de la norma hegemónica ¿sabes? Y no lo digo nada más, así como nada más para generar controversia, solamente son cosas que pasan”, expresó para GrastroLab Web.