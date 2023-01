“Morena se derrumba”: Alito Moreno sentenció triunfo del PRI en Edomex

PRI cerró filas en Edomex sin Alfredo del Mazo (Twitter/@alitomorenoc)

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, sentenció que su partido, de la mano de la alianza Va por México, obtendrá la victoria en el Estado de México (Edomex) y Alejandra del Moral será la primera mujer en administrar la entidad.

Fue durante la quinta Reunión Plenaria de legisladores del tricolor que el líder nacional apuntó a que, a diferencia de otras opciones, desde que comenzó el periodo de precampaña, el PRI ha ido aumentado en popularidad, por lo que indicó que no tiene dudas en que se llevarán la gubernatura en los comicios del próximo mes de junio.

Asimismo, aseguró que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) —que actualmente se encuentra arriba en las encuestas— se ha ido derrumbando con el pasar de los días, debido a que se han vuelto públicos sus problemas internos, por lo que sentenció que seguirán creciendo durante los meses que faltan para la jornada electoral.

“Vamos trabajando, vamos avanzando, lo que ha quedado claro y muy puntual (es) que la candidata que ha crecido desde el primer día, que ha venido haciendo su compromiso con la militancia, con la sociedad es Alejandra del Moral. Tiene los arrestos, el empaque, vamos crecimiento y, al ritmo que vamos, ¿cómo es? Caballo que alcanza, gana. Y con Alejandra del Moral vamos a ganar en el Estado de México la gubernatura. Ha quedado claro que Morena se derrumba, se desfonda, ya tienen sus temas internos”, expresó este lunes 30 de enero.

Ser militantes valientes es trabajar unidos para que junto con las y los #ValientesComoTú, logremos generar todos los cambios que soñamos. #AleDelMoral pic.twitter.com/dUEjUw6nOc — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) January 30, 2023

Por su parte, la precandidata del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el PRI apuntó a que el principal objetivo que se ha tenido durante el proceso de precampaña ha sido crear una sinergia entre los institutos, la sociedad civil y la ciudadanía.

Asimismo, hablando exclusivamente para los militantes priistas, Del Moral Vela detalló que ella y su equipo han trabajado en reconquistar la confianza ciudadana, además de fomentar la unidad e inclusión, a la par de consolidar la estructura partidista de cara al proceso electoral más trascendental para el tricolor en la entidad.

No obstante, ahí no concluyó con su disertación, pues la exfuncionaria mexiquense apuntó a que no se dejarán vencer ni dividir por los señalamientos que han recibido de sus oponentes, por lo que advirtió que no permitirán que se divida el Edomex.

“No vamos a caer y no vamos a permitir que ellos dividan el territorio mexiquenses, como han querido dividir el país”.

Moreno Cárdenas aseguró que Va por México llegará fuere a las elecciones de 2024 (Twitter/@alitomorenoc)

Por su parte, Moreno Cárdenas aprovechó el espacio para enaltecer el “legado priista” que existe en todo el país, puesto que fue el instituto político que gobernó todo el país por más de nueve décadas sin que se dieran periodos de alternancia política.

Durante su discurso, el también diputado federal apuntó a que la ciudadanía se encuentra harta de las decisiones que ha tomado el actual gobierno federal, por lo que se encuentran extrañando “los buenos gobiernos del PRI”; además, aprovechó el espacio para instar a los priistas presentes a trabajar para consolidar un partido a la altura de las necesidades.

“Hoy México, no tengan duda, extraña los buenos gobiernos del PRI. Quieren que el PRI esté a la altura y ahí vamos a estar todos nosotros”, expresó el líder nacional en medio de aplausos de los presentes.

Aunado a lo anterior, el dirigente tricolor expresó que su principal objetivo ha sido renovar al partido, con el fin de encontrar nuevas formas de servir a México, a diferencia de “otros partidos” que solo han sabido estar en campaña permanente, pero que se han olvidado, dijo, de atender las necesidades de la población.