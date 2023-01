Bancos aceptarán pasaporte como identificación oficial para trámites, cuándo entrará en vigor la iniciativa

Durante el mes de febrero se realizarán pruebas. (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

La expedición del pasaporte es el primer paso que se debe considerar en caso de querer viajar al extranjero, ya que aparte de la visa es indispensable para permitir su ingreso al país vecino. Se trata de un documento oficial de viaje, pero además ya será considerado como una identificación oficial para realizar trámites.

Se trata de una aprobación que se da gracias al convenio pactado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Banco de México (Banxico) con la intención de que las personas puedan realizar trámites mostrando su pasaporte.

De acuerdo con la información, una vez que las personas lleguen a la ventanilla de la sucursal a la que asista y se identifique con el pasaporte o matrícula consular, el banco solicitará a la Cancillería, a través de un sistema informático, que verifique la información, así como datos biométricos en el sistema.

Incluso, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard Casaubon, aseguró que tanto los pasaportes como las matrículas consulares cuentan con los más altos estándares de seguridad, lo que los convierte automáticamente en documentos confiables y seguros.

El costo del documento dependerá de la vigencia. (Foto: Cuartoscuro)

La nueva disposición oficial estará a prueba un tiempo, pero de acuerdo con Ebrard Casaubon a partir del 1 de marzo dará inicio formal esta nueva disposición en las instituciones bancarias en México.

“Lo vamos a tener todo el mes de febrero probando para que esto funcione perfectamente bien, este es el objetivo”, dijo Ebrard durante el convenio.

Mientras que Roberto Velasco, titular para América del Norte de la SRE, también aplaudió el avance y decisión de esta nueva iniciativa.

“Es una tarea pendiente para fomentar la bancarización, el envío de remesas, la inversión productiva, la integración”, insistió.

Marcelo Ebrard recordó que se trata de un par de documentos importantes que no pueden ser falsificados y desde que se actualizaron en 2021, no se ha reportado ningún caso de robo o usurpación de identidad, motivo por el cual antes no se permitía para ningún trámite bancario.

El pasaporte es uno de los documentos importantes para viajar a EEUU. EFE/Cristobal Herrera-Ulashkevich

Además, con esta decisión las sucursales bancarias tendrán mayor certeza y lo más importante es que no se podrán intercambiar los datos personales al ser un sistema no binario.

¿Cómo tramitar el pasaporte y costos?

Si desea acceder a este documento oficial de viaje, el primer paso es sacar una cita en el siguiente enlace. Aquí

Una vez que ingrese al sitio, el interesado tendrá que pulsar la opción correspondiente, es decir, si el trámite se realizarán en México en las agencias de la SRE o en el extranjero.

Los documentos que se requieren son: acta de nacimiento, comprobante de pago de derechos, identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP).

Hay que recordar que los costos del pasaporte se darán de acuerdo con la vigencia de su elección.

¿Cuáles son?

-1, 585: vigencia 3 años.

-2 mil 155 pesos: vigencia 6 años.

-3 mil 780 pesos: vigencia a 10 años.

También será necesario destacar que las personas de la tercera edad, trabajadores temporales agrícolas y personas con discapacidad tendrán derecho a un descuento de hasta el 50%. Para mayor información podrá acceder al siguiente enlace. Aquí