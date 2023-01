Gustavo Adolfo Infante aseguró haberle dado trabajo a Verónica Gallardo: “No tenía ni qué tragar”

Los periodistas llevan meses en una guerra de declaraciones (Fotos: Getty Images, Ig/@vero1gallardo)

Hace unos días Verónica Gallardo junto a otros periodistas criticaron a su colega Gustavo Adolfo Infante en el canal de YouTube de la conductora de televisión, donde evidenció supuestos malos tratos del reportero de espectáculos, ante lo cual el titular de De primera mano, fiel a su estilo, no se quedó callado.

En su contestación, el periodista de Imagen Televisión reveló que en algún punto, la presentadora no tenía dinero, así que él la ayudó con una propuesta laboral.

“Qué bueno que Verónica Gallardo sigue mi carrera, ni siquiera sabía que tiene un programa de YouTube esa señora, pero se aventaron media hora hablando ella y otro, no sé quién sea, creo que era mocito de Juan Gabriel, el que le limpiaba los zapatos”, expresó el periodista en su programa matutino de YouTube.

Verónica expresó que Gustavo tiene "fealdad" (Foto: Instagram/@vero1gallardo)

Asimismo, el periodista de 57 años expresó que es muy fácil criticar a los demás mientras no se está trabajando y confrontó a la periodista de espectáculos al pedirle que lo respetara y que de ahora en adelante sólo hablara de él cuando Verónica y su equipo tuvieran entrevistas exclusivas.

“Lástima, con todo respeto... no y sin respeto porque no merece mi respeto. El día que ustedes tengan una exclusiva hablamos porque sentarse a ching*r a los demás es lo más sencillo que hay. Yo a esa señora le di trabajo cuando se estaba muriendo de hambre, cuando no tenía ni qué tragar”, añadió visiblemente exaltado.

Tras esta explosiva declaración del autoproclamado “periodista de las exclusivas”, Verónica aseguró en su espacio de YouTube que había maldad en Gustavo Adolfo Infante al ser grosero con ella con este tipo de declaraciones.

Los conductores trabajaron juntos algún tiempo (Fotos: Getty Images)

En plena transmisión, Verónica mostró algunos cromos religiosos y expresó:

“Mira yo por si las moscas ya traje al jefe de los ejércitos y también me traje al que todo lo puede, al que contra nadie puede. Lo que hay en tu corazón sale por tu boca, entonces esa fealdad existe, entonces ya si usa esa palabra o la que use, o la grosería, o lo que sea pues es parte de su esencia, no es la mía, número uno”, expresó la conductora en respuesta.

Verónica Gallardo confesó que llegó a comentarle a Gustavo que podía ser simpático cuando quería, cualidad que según ella quedó atrás por la actitud que el periodista ha tomado a últimas fechas.

“Número dos, en efecto y lo he dicho en varias ocasiones también en mi canal cuando traté de defender a Anita y a Johanna pues que se había comportado muy mal y que incluso pues yo había hablado con él por teléfono, que le había dicho: ‘Gustavo, de veras cuando quieres eres bien lindo, cuando quieres eres bien simpático, pero pues ya no quieres’, por eso no quería ahondar en el tema”, añadió.

Además, aclaró que Gustavo Adolfo no le dio trabajo como el reportero aseguró, pues únicamente la ayudó recomendándola para que pudiera entrar a trabajar en la empresa Imagen Televisión. “Me recomendó en Imagen porque eso sí es cierto, habla con los jefes”.

Esta situación se da luego de que hace unos meses Verónica asegurara que Gustavo obstaculizó su carrera cuando ella pidió una oportunidad para integrarse al programa Sale el sol y, según sus informantes, el titular de El minuto que cambió mi destino pidió que no fuera ella la elegida a integrarse a la sala del matutino.

“Luego me entero que fue Gustavo Adolfo Infante el que pidió que no me quedara, aunque él no estaba en Sale el sol, ni era de los productores, que pidió que le echaran la culpa a Anita Alvarado, hasta cobarde me salió... Yo lo he dicho, y le agradezco porque él me llevó a No lo cuentes, pero después ya no me soportaba y a cada rato me quería quitar”, recordó la comunicadora en septiembre de 2022.