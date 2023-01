Tuca Ferretti negó que el Piojo Herrera será el próximo entrenador de la selección mexicana

Tuca Ferretti negó que Miguel Herrera vaya a ser elegido por la FMF como entrenador de la selección mayor (Foto: Twitter)

En vísperas de anunciar al nuevo personaje que ocupará el cargo de director técnico de la selección mexicana, algunos expertos han especulado en torno a quién será el elegido. Álvaro Morales se ha sumado a la lista de personas que han analizado las “candidaturas” de Miguel Herrera y Guillermo Almada. No obstante, fue increpado por Ricardo Ferretti, quien negó que el exentrenador de los Tigres sea el seleccionado.

Durante una emisión en vivo del programa Futbol Picante, Álvaro Morales recibió una llamada telefónica del Tuca. En la conversación, el entrenador reprochó que el panelista del programa aseguró a Miguel Herrera y a Guillermo Almada como los perfiles más fuertes ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Incluso, descartó al Piojo.

“Ahorita no hay ningún candidato porque la comisión de selecciones nacionales está en stand by. Yo te platico una, el Piojo no va a ser y no solo por los aztecos (es decir, el problema con Christian Martinoli). El Piojo es un excelente entrenador, la verdad, no se le niega, pero todo se va a decidir…”, declaró.

Antes de dar a conocer con mayor detalle los motivos por los que Herrera no será el personaje elegido por la comisión de selecciones nacionales, el Tuca reculó. Y es que durante la llamada se percató que la emisión del programa era en vivo y sus palabras estaban siendo escuchadas por el auditorio.

En ese sentido, aunque aclaró que prefiere ser discreto con sus declaraciones en torno a la selección mexicana, sí brindó una serie de pistas que indicaron el posible motivo por el que Herrera sea uno de los descartados por la FMF. Al respecto, se refirió al conflicto con Christian Martinoli en el aeropuerto de la ciudad de Philadelphia como uno de los factores en su contra.

“Porque el Piojo, yo creo que es un gran muchacho, un gran entrenador pero hay cosas que lo imposibilitan. Puede ser (el tema de Christian Martinoli y su temperamento), pero hablar personalmente es una cosa muy difícil”, declaró en la llamada con Álvaro Morales.

Miguel Herrera y Guillermo Almada son los favoritos de la FMF para encabezar restructuración al interior de la Selección (Foto: Infobae/Jesús Aviles)

¿Qué necesita el nuevo entrenador de la selección mexicana según el Tuca Ferretti?

Durante su intervención en el programa, el estratega brasileño también contó su experiencia como seleccionador nacional. En ese sentido, aclaró que, lejos de posicionarse en los medios de comunicación, el nuevo entrenador debe ser capaz de cumplir con otros requerimientos y cualidades que llegaron a ver en personajes como Juan Carlos Osorio y Gerardo Martino.

“Yo le digo una cosa, el entrenador que escojan debe ser de mucha experiencia (...) El sistema no es lo más importante, lo importante son los jugadores. Por eso digo que el entrenador que llegue a la selección nacional, independientemente de quien sea, debe tener un gran conocimiento del futbol mexicano y del jugador mexicano, la idiosincrasia de nuestro futbol”, afirmó.

El Tuca no descartó dirigir a la selección mexicana (REUTERS/Daniel Becerril)

También dedicó una parte de sus declaraciones para evaluar el papel de Guillermo Almada. En ese caso, no puso ninguna objeción y negó que exista distanciamiento con los integrantes del Grupo Orlegi. En tanto, lo catalogó como:

“Un gran entrenador es el campeón actualmente del futbol mexicano. Decir que no me gusta estaría mintiendo. El trabajo que hizo con Santos y lo que está haciendo con Pachuca es un trabajo excepcional. Yo no creo que haya distanciamiento. Yo creo que los dueños de los equipos van a buscar lo mejor para la selección y lo mejor para sus equipos”.

Finalmente, al ser cuestionado sobre su posible interés en dirigir a la selección mexicana, aseguró que no se cierra a la posibilidad de ser considerado, aunque negó la intención de realizar una campaña en medios de comunicación para posicionarse.