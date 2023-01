Sandra Cuevas: los memes que dejó el hallazgo de propaganda contra Claudia Sheinbaum en la Alcaldía Cuauhtémoc

Usuarios de redes sociales reaccionaron con humor a las declaraciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc (Captura de pantalla)

Sandra Cuevas, quien encabeza el gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc abanderada por el Partido Acción Nacional (PAN), se encuentra en el ojo del huracán luego de que la madrugada del pasado del 27 de enero, la Contraloría General de la Ciudad de México realizara una inspección en la Dirección General de Desarrollo Social, en donde encontraron paquetes de volantes y mantas de propaganda en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Dicha acción conllevó un fuerte operativo policial en las instalaciones del ayuntamiento que preside Sandra Cuevas, lo que posteriormente se convirtió en un violento enfrentamiento entre elementos de la Secretaría Seguridad Ciudadana (SSC) y trabajadores de la administración de la alcaldesa panista.

Las diligencias que la Contraloría General de la Ciudad de México realizaron en la Alcaldía Cuauhtémoc desató la furia de Sandra Cuevas, quien se mostró sumamente indignada ante los medios de comunicación, actitud que desató un debate en redes sociales del cual no pudieron quedar fuera los divertidos y siempre confiables memes.

No es Sandra Cuevas, repito, no es Sandra Cuevas pero como si lo fuera ... pic.twitter.com/aK2dPjqadu — D'Angelo 4T (@AngMariscal4T) January 28, 2023

“¿La quieres en tu ciudad?”, “#LaTragediaEsClaudia” son las leyendas que se pudieron ver en propaganda en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la cual fue decomisada por autoridades de la Ciudad de México dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc.

El hallazgo de dicha propaganda volvió a avivar los rumores de la presunta enemistad y rencillas que existen entre la militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la alcaldesa de la bancada blanquiazul.

No obstante, en redes sociales circuló un video en donde se aprecia a Sandra Cuevas emitir un fuerte discurso frente a sus trabajadores en el que lanzó un “¿A quién le vamos a partir su madre?” mientras que sus simpatizantes respondieron a unísono “A Claudia”.

Alguien ponga a Sandra Cuevas y a Claudia Sheinbaum en la misma habitación por favor, quiero ver esa partida de madre.pic.twitter.com/k45GowASbY — ᴊᴏᴛxsᴀᴜʀᴜs ʀᴇx 🦇 (@albertxrex) January 27, 2023

Claudia Sheinbaum y Sandra Cuevas están así: pic.twitter.com/i1h0YywPlu — ioaan (@ioaan) January 27, 2023

Del mismo modo, en las declaraciones que Sandra Cuevas realizó para medios de comunicación dijo que a ella “le gusta y le divierte” lo que sucede en la ciudad, además de que señaló directamente a la bancada guinda como los responsables de los hechos.

“Morena son personas que no estudiaron, son personas que no están preparadas, son personas que no tienen amor por el servicio público”, mencionó la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Pese a dichos señalamientos, una avalancha de críticas se desbordó sobre Sandra Cuevas luego de que presumiera sus logros académicos y cuestionara al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los suyos.

“El presidente de la República Mexicana, con todo respeto pero ¿Quién es? ¿Qué estudio? Yo soy doctorante en derecho, tengo dos maestrías, me he ido a estudiar a diez países, vengo desde abajo, me forme desde abajo”, arguyó la militante del Partido Acción Nacional (PAN).

sheinbaum viendo los videos de sandra cuevas pic.twitter.com/TOmXEIkcOn — carlos buburrón (@CBuburron) January 28, 2023

Por su parte, Claudia Sheinbaum se posicionó sobre la polémica de Sandra Cuevas y el hallazgo de propaganda en su contra mencionando que era la prueba tangible de una guerra sucia que vienen asegurando que existe en su contra para desprestigiar su administración como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y su aspiración presidencial.

“Para mí en realidad es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe; y no es de una alcaldesa, es de la oposición, del conservadurismo, particularmente del PAN. Entonces lo que demuestra es que el PAN destruye, no construye y la pregunta es ¿por qué hay una guerra sucia contra la Jefa de Gobierno?”, mencionó Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con las declaraciones de la mandataria estatal, dicha propaganda es el medio que tiene la oposición para atacarla, por lo que dijo que la contraloría tendría que hacer su investigación en términos de sanciones administrativas, así como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).