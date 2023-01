Epigmenio Ibarra llamó “delincuente electoral” a Sandra Cuevas por críticas a Claudia Sheinbaum

Epigmenio Ibarra arremetió contra Sandra Cuevas (CUARTOSCURO)

El hallazgo de propaganda de desprestigio en contra de Claudia Sheinbaum en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc ha desatado diversas reacciones entre personajes políticos. Tras el operativo implementado en sus oficinas de gobierno, Sandra Cuevas denunció a las autoridades de la Ciudad de México por supuesto abuso de autoridad. No obstante, el productor Epigmenio Ibarra sacó la cara por la jefa de gobierno en sus redes sociales.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el productor y cineasta retomó un video donde la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc se dirigió a los medios de comunicación para condenar el proceder de la policía de la Ciudad de México en sus oficinas. Sin embargo, Ibarra pidió investigar a Cuevas por ser “delincuente electoral”.

“Esta delincuente electoral, estridente y violenta tiene el descaro de presentarse como víctima después de que, en las oficinas de su alcaldía, se encontró propaganda contra Claudia Sheinbaum. Yo estoy porque se investigue y juzgue a Sandra Cuevas ¿Y tú”, escribió en su perfil verificado de Twitter @epigmenioibarra.

Esta delincuente electoral. Estridente y violenta tiene el descaro de presentarse como víctimas después de que, en las oficinas de su alcaldía, se encontró propaganda contra @Claudiashein . Yo estoy porque se investigue y juzgue q Sandra Cuevas.

Y tú? pic.twitter.com/Eb8xFaaDOM — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) January 27, 2023

Y es que la noche del 27 de enero de 2023, elementos de la policía de la Ciudad de México implementaron un operativo en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de la alcaldía Cuauhtémoc ubicadas dentro del edificio de Mina y Jesús G de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con diversos videos difundidos en las redes sociales, las autoridades hallaron numerosos paquetes con panfletos en cuyo contenido se emitieron mensajes de desprestigio hacia la actual jefa de gobierno.

“Claudia convirtió la Ciudad de México en tragedia ¿la quieres en tu ciudad? Esta historia continuará”, fue el mensaje central de la propaganda. De igual forma, en el papel figuraron algunos mensajes alusivos a los incidentes acontecidos en el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano (Metro), las consecuencias del terremoto en el Colegio Enrique Rebsamen y cifras de mujeres desaparecidas en la capital.

La alcaldesa negó ser responsable de la propaganda de desprestigio contra Claudia Sheinbaum (Especial)

Según dio a conocer el secretario de la Contraloría de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, en entrevista para el Grupo Fórmula, las autoridades decidieron desplegar el operativo después de haber recibido una denuncia ciudadana. La instancia encargada de atender la queja fue el Órgano Interno de Control para poner en marcha la acción.

No se dieron a conocer mayores detalles sobre la procedencia o las personas responsables de haber impreso el material, pero confirmaron la construcción de la carpeta de investigación para indagar en el caso. Además, aunque se le pidió al personal presente en las oficinas que permanecieran al interior durante el operativo no existió reporte de alguna detención.

Propaganda contra Sheinbaum fue hallada en alcaldía Cuauhtémoc (especial)

Al respecto, la alcaldesa de Cuauhtémoc tuvo una confrontación con los elementos policiacos que mantuvieron un cerco al exterior de la oficina, así como con el contralor del gobierno de la Ciudad de México a quien recriminó haber detenido a su personal. También emitió un mensaje a los medios de comunicación, cuyo contenido incomodó a Epigmenio Ibarra.

“Desplegaron un operativo de granaderos en mis oficinas sin ninguna notificación. No se dejen amedrentar, no vamos a entrar en provocaciones y, lo más importante, no vamos a parar el trabajo, muchachos. No vamos a parar el trabajo. Si esas oficinas se las quieren comer, que se las coman porque yo me voy a comer la Ciudad de México. Así que nos vamos a trabajar porque a nosotros no nos tiembla nada”, arremetió.