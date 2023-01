Danna Paola negó tener problemas de alcoholismo: “Preocúpense en su casa”

Danna Paola nuevamente se hizo viral por responder de forma contundente a un periodista que la cuestionó sobre sus supuesto alcoholismo (Instagram/@dannapaola)

Un nuevo video de Danna Paola se volvió viral por su forma de responder a la prensa, pues un reportero la cuestionó acerca de sus más recientes tuits y la preocupación de sus fans por su salud, a lo que ella contestó: “Preocúpense en su casa”.

Fue durante la conferencia de prensa que la intérprete de Oye Pablo ofreció este viernes en el Auditorio Nacional, que un periodista le preguntó si era cierto lo que había escrito en Twitter acerca de que llevaba una semana bebiendo alcohol.

“Que llevo bebiendo una semana entera dije”, se lee en su publicación del 22 de enero.

Danna estuvo compartiendo este tipo de tuits a lo largo de la semana (Captura de pantalla/Twitter)

La cantante inmediatamente respondió que era verdad, por lo que fue directa y preguntó al reportero de qué quería que hablara al respecto si fue real y no tenía que aclarar nada.

El periodista le comentó que en ese tuit hubo varios comentarios de fans que se mostraron preocupados por su salud, pero la cantante inmediatamente le aseguró que no había de qué preocuparse, pues es algo que hace cuando compone y, además, lo diferentes eventos que ha tenido la han llevado a beber.

“¿Qué quieres que aclare? No se preocupen. No, es en serio. Yo cada vez que estoy componiendo pongo un vinito, una chelita, pues es que es parte de la vida, ¿no? Y es que obviamente, está un trago, está la promo, tiene mucho qué ver. La semana esa estuve trabajando en la producción de Un trago”, explicó la estrella de Élite.

Para finalizar, dijo contundente:

“Nada. No creo que deban preocuparse, preocúpense en su casa”

danna paola diciendo “preocúpense en su casa” cuando le dicen qué hay gente que se preocupo porque estuvo bebiendo una semana entera jkajakajskajs, soy esa pic.twitter.com/UH9eI4Q5Cj — spisy (@lastnightspicy) January 27, 2023

Su respuesta causó risas entre los presentes y también resultó ser algo gracioso para los internautas, pues aunque hubo quienes se molestaron por su forma de contestar, la mayoría de los usuarios defendieron que hizo lo correcto en ser sincera.

La intérprete de Sodio continuó explicando que no le preocupa lo que piensen los demás, de su “mala fama”, porque está enfocada en su trabajo y no puede complacer a todos.

”Yo no estoy preocupada por mi mala fama, así soy yo, me gusta la fiesta, me echo una copa, estoy produciendo, estoy trabajando. No, no puedo darle gusto a todos”

La cantante ha decidido no permitir que la cuestionen más sobre su apariencia o las declaraciones que hace, por lo que se defiende en las conferencias de prensa (Instagram/@dannapaola)

Algunas de las reacciones de internautas han sido “Danna Paola callándole la boca a un reportero que la quiso incomodar. Bien dicho reina”, “Ay, yo la amo”, “Teniéndola ahí y no le preguntan sobre su carrera”.

Cabe recordar que no es la primera vez que Danna Paola responde de esta forma a la prensa, pues en las ocasiones en que alguna pregunta sobre su salud le molesta, suele hacerlo notar y, en ocasiones, inclusive ha llegado a incomodar con sus respuestas de forma.

En agosto de 2022, en la conferencia de prensa por la presentación de su álbum XTA515, la también actriz se enojó cuando un reportero le preguntó acerca de los comentarios que recibe acerca de supuestos problemas de salud por cómo luce.

Danna no dudó en decir que estaba completamente sana ya que, de lo contrario, no estaría trabajando de la forma en que lo hace.

“Yo estoy perfecta, no estaría trabajando como estoy trabajando si tuviera algo mal. He trabajado toda mi vida, soy una mujer sana (...) Una persona que realmente tiene un problema, no podría trabajar, con eso lo digo todo”, dijo la intérprete de Nada.

En aquella ocasión, Danna enfatizó que la tienen sin cuidado las críticas que le hacen por su cuerpo porque además de estar sana, le gusta cómo luce y se siente feliz con lo que está logrando en su carrera, que es lo que más le importa actualmente.