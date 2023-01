Quién es el rival al que Travieso Arce quiere ver contra Canelo Álvarez

Canelo Álvarez podría volver al cuadrilátero en mayo de 2023

Saúl Álvarez volvió al gimnasio de Eddy Reynoso en San Diego, California, para preparar su regreso al cuadrilátero. Si bien tiene la intención de volver a presentarse en el mes de mayo, no ha dado a conocer el nombre de su rival. En ese sentido, el exboxeador Jorge Travieso Arce brindó su opinión acerca del pugilista al que debe enfrentar el campeón indiscutido de las 168 libras para brindar un espectáculo digno.

En una charla con Erik Terrible Morales para el podcast Un Round Más, el Travieso fue cuestionado por su interlocutor acerca de la pelea de Canelo Álvarez que la gente desea ver, aunque también por aquella que conviene a la carrera del originario de Guadalajara, Jalisco. Al respecto, dio el nombre de un atleta que no figura como candidato para el calendario de Álvarez en 2023.

“La pelea que todo el mundo quiere ver con Canelo es con Benavidez, pero yo si fuera Canelo o si fuera su entrenador de Canelo yo pelearía con Charlo. Creo que Canelo le pega a Charlo. Tiene buen nombre, es un peleador cotizado, entonces se me hace que Canelo noquea a Charlo”, declaró para las cámaras de su canal de YouTube.

Aunque no especificó a cuál de los dos hermanos gemelos se refirió, el púgil aludido pudo haber sido Jermall Charlo. El estadounidense pelea en la categoría de peso mediano e, incluso, posee el título de campeón mundial avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 160 libras.

Con 32 años de edad, el originario de Richmond, Texas, Estados Unidos, ha consolidado un récord invicto a lo largo de 32 reyertas. Es considerado como uno de los mejores boxeadores de su categoría de acuerdo con los rankings realizados por la revista especializada en boxeo The Ring, así como el medio de comunicación ESPN.

A lo largo de los últimos años, un sector de los expertos ha considerado a Charlo como uno de los rivales más dignos que podría enfrentar Canelo Álvarez. Sin embargo, el tapatío se ha negado a la posibilidad al argumentar que Jermall Charlo no cuenta con el nivel o los campeonatos suficientes para merecer una pelea de exhibición o de título mundial en contra suya.

Jermall Charlo es el candidato ideal para el Canelo Álvarez de acuerdo con el Travieso Arce (Foto: Instagram / @futureofboxing)

Por el contrario, el rival que se ha perfilado para retar a Álvarez por uno de sus cinturones es John Ryder. El originario de Inglaterra se convirtió en el retador oficial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) por el título de las 168 libras en posesión del mexicano. Además, es uno de los preferidos de Eddie Hearn, promotor de Canelo, por la posibilidad de hacer la pelea en su tierra natal.

Después de ello, de acuerdo con las declaraciones realizadas por el presidente de la empresa promotora Matchroom Boxing, el mexicano se propuso a retar de nueva cuenta a Dmitry Bivol. No obstante, el Travieso Arce negó que sea una decisión favorable para la carrera del mexicano pues podría perder de nueva cuenta y poner en riesgo el prestigio de su carrera.

Canelo Álvarez quiere la revancha contra Dmitry Bivol en septiembre de 2023 (Joe Camporeale/REUTERS)

“Si yo fuera entrenador de Canelo, yo no hacía la pelea con Bivol. Bivol es un boxeador muy grande y pesado. Es demasiado peso para él. Ya no pudo en la primera y, con todo respeto, creo que en la segunda no podría. Canelo es muy bueno en su peso, le pega a Charlo, también me gustaría verlo con Benavidez, con Andrade, hay muchos peleadores en su peso con los que podría lucir y con respeto digo que con Bivol no tiene caso.

De acuerdo con Hearn, la revancha de Canelo contra Bivol podría acontecer en las 168 libras y estarían en juego todos los cinturones que el mexicano recolectó a lo largo de 2021.