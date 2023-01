“No más maltrato”: Gaby Spanic lanzó nueva advertencia sobre Gustavo Adolfo Infante

Gaby Spanic aseguró que sigue existiendo una orden de aprehensión contra Gustavo Adolfo Infante (Instagram @gabyspanictv // Imagen TV)

Gaby Spanic no ha dejado su pelea en contra de Gustavo Adolfo Infante, pues esta vez aseguró que el periodista de espectáculos sigue teniendo una orden de aprehensión en su contra.

La actriz dijo en un corto encuentro con Eden Dorantes que Infante actualmente tiene varios recursos legales a su favor, que lo protegen y por lo cuales no ha ido a prisión ni ha perdido demandas.

No obstante, recalcó que el titular de De Primera Mano tiene una orden de aprehensión en su contra, aunque no mencionó si es debido al pleito que tiene con ella, pues hace unos meses se giró una orden de aprehensión contra Gustavo Adolfo por hablar de ella.

“Él tiene como ocho amparos, tuvo una orden de aprehensión, todavía la sigue teniendo”

La actriz recalcó que los abogados siguen buscando que alguna de las demandas contra el conductor proceda (Instagram/@gabyspanictv)

Cabe recordar que anteriormente Sergio Mayer reveló que existía una orden de arresto en contra de Infante por mencionar en su programa que la protagonista de La intrusa había intentado pagar con un automóvil viejo la indemnización que le debía por la demanda que perdió.

El integrante de Garibaldi inclusive mencionó que el presentador se estaba ocultando de las autoridades para no ser detenido.

Gustavo Adolfo en su momento confirmó que esto fue cierto, en parte. La orden sí se giró por haber mencionado a Spanic ya que existe una orden de restricción y él no tiene permitido hablar sobre la actriz; sin embargo, se trataría de una detención de seis horas y su abogado logró un amparo por el que su arresto fue frenado.

Gaby agregó que por ahora la orden de restricción sigue en pie e Infante todavía no puede mencionarla.

Aunado a ello, señaló que también existe una demanda en contra de Imagen Televisión debido a la forma en que habló sobre sus compañeras Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado en Sale el Sol y aseguró que la televisora “se lavó las manos” porque habría negado que el periodista trabaja ahí.

“Salió en estos días una nota, porque también se demandó a la televisora en la cual trabaja, y sigue trabajando, la televisora se lavó las manos como Poncio Pilatos y dijo que no trabajaba más con él, cosa que es mentira, lo hemos visto”

Gustavo Adolfo Infante enfrentó una demanda de la actriz en 2019 y próximamente podría haber una segunda (Gettyimages)

Pese a esta situación, la venezolana aseguró que los defensores legales que iniciaron la demanda aún están luchando por erradicar la violencia contra la mujer, por lo que no dejarán que este caso sea cerrado.

“Los abogados están en defensa de la mujer y no más maltrato mediático tampoco a la mujer, porque ya es demasiado”, finalizó la histrionisa.

Los conflictos entre Gustavo Adolfo Infante y Gaby Spanic no cesan

Aunque se podría pensar que la pelea legal entre el periodista y Gabriela terminaron en el momento en que ella finalmente le pagó la indemnización por perder la demanda que puso en contra de él por presunto daño moral, la actriz anteriormente había asegurado que no se cansará de luchar y volverá a iniciar un nuevo proceso legal.

Fotos: Instagram @mcharpvenezuela / @gabyspanictv

Esto lo dio a conocer el pasado octubre en conferencia de prensa, señalando que los presuntos ataque de Gustavo Adolfo en su contra continúan y siguen afectando su vida y carrera profesional.

La actriz mencionó que estaba cansada de tener miedo de defenderse porque se sentía sola, pero ahora está acompañada de un nuevo grupo de abogados.

“No me va a intimidar más, porque hubo un momento en que me intimidó, que me sentí vulnerada, me sentí atacada, me sentí afectada (...) me ha dado miedo defenderme, pero ahora no tengo miedo, ahora no estoy sol”, expresó la protagonista de La Usurpadora a los medios.

No obstante, desde aquella conferencia no ha vuelto a tocar el tema y se sabe que en las próximas semanas dejará México para iniciar un proyecto en Colombia.