Mario Delgado aseguró que Noroña sí es considerado como corcholata: “Reconocemos tu lealtad al presidente”

El presidente de Morena mandó mensaje a Noroña, quien recientemente mostró desacuerdo por no ser reconocido como corcholata (Twitter/@mario_delgado)

La noche de este 26 de enero Mario Delgado, dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dio fin al malentendido con Gerardo Fernández Noroña, diputado por Partido del Trabajo (PT), quien acusó no haber sido tomado en cuenta como corcholata rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Tras leer una carta que el legislador le envió, el presidente del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador le aseguró que será incluido en la encuesta con la que se definirá al candidato presidencial de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

“Recibí tu carta, querido @fernandeznorona. Claro que estás considerado para participar en la encuesta y, desde luego, no estás excluido de ningún evento.”, publicó a través de su cuenta verificada de Twitter @mario_delgado.

Noroña reclamó a Delgado no haber sido considerado como corcholata (MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM)

Además, Delgado no solo aceptó a Noroña como una de las corcholatas de la 4T sino que incluso afirmó que el movimiento lo reconoce por ser leal al presidente de México.

“Reconocemos tu lealtad al Presidente y al proyecto. ¡La unidad es lo fundamental y confiamos en que ayudarás a construirla!”, fueron las palabras del dirigente de Morena en redes sociales.

“Eres un líder indiscutible en este movimiento de transformación, la carta fue dirigida a compañeros de Morena pero tú eres también parte de este gran movimiento. Reconocemos tu lealtad al presidente de la República y la manera tan combativa en que has enfrentado a los paniaguados, como tú les dices y a toda la bola de conservadores”.

Recibí tu carta, querido @fernandeznorona. Claro que estás considerado para participar en la encuesta y, desde luego, no estás excluido de ningún evento. Reconocemos tu lealtad al Presidente y al proyecto.



¡La unidad es lo fundamental y confiamos en que ayudarás a construirla! pic.twitter.com/6Thu3iOAm9 — Mario Delgado (@mario_delgado) January 27, 2023

Por su parte, Noroña dio por terminado el conflicto con Delgado tras ser reconocido como aspirante a la presidencia. “Ching*n, no esperaba menos compañero y amigo. Abrazote”, dijo en respuesta al mensaje a su favor.

El desacuerdo por parte del diputado del PT comenzó cuando el pasado 25 de enero Delgado emitió un comunicado dirigidado a gobernadores y gobernadoras emanados de Morena en el que les pedía apertura hacia quienes aspiran a la presidencia: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal.

Noroña no fue incluido en la lista pese a que en múltiples ocasiones ha expresado su interés en representar a la 4T en las elecciones de 2024. Fue en ese sentido que Noroña envió una carta dirigida al líder de Morena en la que señaló:

Ricardo Monreal finalmente fue reconocido por Morena como cocholata (Cuartoscuro)

“Esa solicitud correcta y sensata se torció al enlistar cuatro nombres dejándome fuera de la lista de aspirantes.”

El diputado dejó ver en su carta que se sorprendió al descubrir que no fue mencionado entre los aspirantes. Su sorpresa se debió a que en el pasado López Obrador lo ha reconocido como tal e incluso Delgado lo ha reconocido como uno de los políticos que participarán en la encuesta.

“Que mi compañero y amigo dirigente del Partido Morena me excluya es injustificable”, afirmó Noroña en su mensaje, en el que además calificó su deseo de ser presidente como natural dada su trayectoria política.

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López fueron los primeros en ser reconocidos como corcholatas (Cuartoscuro)

Cabe señalar que en la carta que Delgado envió a militantes de Morena se mencionó a Ricardo Monreal, senador morenista, como una de las corcholatas. Esto luego de que por meses los únicos considerados como tal fueron Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto López.

Pese a que Monreal reconoció su inclusión en la lista como un gesto correcto, aseguró que sigue sin haber piso parejo. Además que aseguró ser consciente que la decisión no fue tomada en su totalidad por la dirigencia de Morena, sino que fue el presidente intervino.

“Al no ser ingenuo, reconozco que el presidente López Obrador, como principal activo y líder real del movimiento, opinó y decidió que yo me incluyera y que se me generara las condiciones para participar”, mencionó el también presidente la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado.