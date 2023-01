Qué está pasando con Gloria Trevi y su demanda contra Chumel Torres

Ha trascendido que la demanda contra Chumel Torres por Gloria Trevi fue desestimada por un jue, pero el abogado de la cantante explicó qué es lo que está sucediendo (Instagram/@chumeltorres/@gloriatrevi)

La batalla legal entre Chumel Torres y Gloria Trevi ha tomado fuerza por las declaraciones que sus respectivos representantes legales han hecho al respecto, asegurando que se desestimó o que, por el contrario, habría más pruebas que dejan un complicado panorama al comediante.

El pasado 17 de enero el abogado de la cantante, Sergio Arturo Ramírez Muñoz, presentó una demanda en contra de Chumel por presunto daño moral ya que el actor habría lanzado una serie de chistes sobre la intérprete de Con los ojos cerrados relacionados con los delitos de los que fue acusada y absuelta en el 2000.

Torres reaccionó asegurando en todo momento que esta demanda no procedería porque él no había cometido delito alguno.

Chumel ha asegurado que está tranquilo porque piensa que la demanda no procederá (Instagram/@chumeltorres)

En una de sus declaraciones ante la prensa inclusive mencionó que existen cosas más graves que Treviño debería de atender, como lo son las denuncias que enfrenta en Estados Unidos por presunta corrupción de menores.

“Creo meter una demanda por un meme, por un tuit, se me hace una cosa yo pienso que es ridícula. Si un chiste mío o de alguien les ofende, pues perdón, pero es humor (...) Hacer un chiste de una situación no hace que la situación desaparezca”, señaló el comediante el pasado 18 de enero en conferencia de prensa.

Así como Chumel, supuestamente un juez habría llegado a la misma conclusión el 25 de enero y desestimó el proceso legal, según publicó el medio La Jornada.

El abogado de Gloria Trevi mencionó que el proceso legal ha avanzado bien y vincularán a proceso al comediante (Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

Esta información fue difundida en redes sociales y llegó hasta oídos del representante legal de Gloria, quien negó que sea real. El abogado Ramírez Muñoz inclusive dijo que, contrario a que sea desestimada, la demanda tomará fuerza en los próximos días.

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien dio a conocer que Sergio Arturo lo contactó para difundir que ningún juez desestimó la demanda contra Torres y que ellos presentarán más pruebas en su contra.

Además, las primeras indagaciones posiblemente lleven al presentador de El Pulso de la Republica a ser vinculado a proceso.

“Me dice que no, que al contrario, que es una mentira eso que incluso se le va a vincular a proceso y que se encontraron muchos más elementos”

Hasta el momento, ni Chumel Torres ni Gloria Trevi han hablado al respecto.

Entre las declaraciones que han surgido respecto a este conflicto legal, la intérprete de Vestida de azúcar resaltó que su intención no es buscar venganza, sino que quiere “ponerle un alto a quien incentiva el odio”.

Después de uno de sus conciertos de la gira Isla Divina, en un encuentro con la prensa, la cantante enfatizó que fue atacada de forma “tan fea” que llegó a la conclusión de que este era el mejor camino para defenderse de tal agresión, siempre hablando acerca de los chistes de Chumel.

“De verdad que yo he sido a veces orillada a poner algunas demandas, pero es porque es un ataque tan malo, tan feo, que yo considero que también es bueno ponerle un alto a las personas que quieren incentivar el odio (...) Yo no salí a vengarme, salí a trabajar, pero me quisieron volver a hacer daño, volverme a atacar y tuve que defenderme”, comentó.

Aunado a ello, mencionó que los presuntos ataques que ha sufrido no toman en cuenta que no solamente la están afectando a ella emocionalmente, sino que al dañar su imagen, lastiman a la gente que trabaja con ella.

“No se dan cuenta de la cantidad de gente a la que afectan; no solamente afectan mi nombre o mi imagen, sino a mucha gente, muchísima gente que también vive de esto y vive de manera honrada, trabajando muy duro”, arremetió la regiomontana el 23 de enero.