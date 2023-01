“Nadie debería pasar por esto”: MC defendió a la mujer que fue acusada de “sabotaje” por accidente en el Metro

MC acompaña a la mujer que fue acusada de sabotaje en el Metro (Foto: AP Foto / Fernando Llano)

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) para que atiendan el caso de violación de derechos humanos ejercido contra Viviana Salgado Hernández, quien fue acusada de sabotaje luego de que se le cayeran las aspas de su lavadora a las vías del Metro.

PAN exigió a Sheinbaum disculpa pública con mujer acusada de sabotear el Metro CDMX La diputada Luisa Gutiérrez aseveró que la jefa de Gobierno prefiere criminalizar a la población que atender las problemáticas VER NOTA

A través de redes sociales, el diputado federal recordó este miércoles 25 de enero el penoso incidente y proceso al que fue sujeta la mujer luego de tener un accidente mientras esperaba transportarse en la Ciudad de México, el cual tuvo como consecuencia inmediata su traslado a la cárcel para mujeres de Santa Martha Acatitla.

“A Viviana la acusaron de sabotaje al metro, estuvo en el penal de Santa Martha y cuando salió continuó el proceso. Hoy dicen que no hay elementos para seguir con la indagatoria, después de violar sus derechos. Nadie debería pasar por esto, presentamos una queja ante la CDHCM”

A Viviana la acusaron de sabotaje al metro, estuvo en el penal de Santa Martha y cuando salió continuó el proceso.



Hoy dicen que no hay elementos para seguir con la indagatoria, después de violar sus derechos. Nadie debería pasar por esto, presentamos una queja ante la @CDHCMX. pic.twitter.com/mgzuqMuYNh — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 25, 2023

De acuerdo con la bancada naranja, Salgado Hernández sufrió abuso de autoridad, afectaciones al derecho al honor, la buena administración pública, la libertad personal, el debido proceso, la presunción de inocencia, el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, y el derecho a la verdad.

Qué estudiaron los aspirantes a la gubernatura del Edomex en 2023 En el Estado de México se decidirá si el PRI continúa con su hegemonía, o bien, partidos como Morena o MC terminan con el ininterrumpido mandato tricolor VER NOTA

El incidente, que tuvo lugar en la estación Centro Médico, transbordo de la Línea 9 y Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro fue calificado como un accidente, es decir, no guardaba la intención de sabotear el sistema de movilidad más usado en la capital nacional; no obstante, las autoridades no pensaron esto en un principio.

La bancada naranja señaló que aún a pesar de que se exoneró a la mujer del supuesto cargo de sabotaje, sentenciaron que las acciones y omisiones por parte de las autoridades de la capital nacional vulneraron los derechos de Viviana Salgado Hernández y sus familiares, pues se impidió el derecho a la verdad, además de que presuntamente se ejercieron violaciones sistemáticas al marco constitucional.

AMLITO: Movimiento Ciudadano pidió que se respete la Constitución, no que se prohibiera la caricatura El coordinador parlamentario de la bancada naranja volvió a promover una queja contra Morena ante el INE VER NOTA

El recurso se emitió contra Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro y quienes resulten responsables de este abuso de autoridad.

El diputado aseguró que nadie se merece eso (Foto: Twitter / @AlvarezMaynez)

Cabe recordar que, desde que se presentaron numerosos incidentes negativos en el Metro, el gobierno de la Ciudad de México adoptó la postura de que éstos pudieron tener un origen más allá de la casualidad, por lo que, entre las líneas de investigación que se abrieron, se contempla la posibilidad de sabotaje, esto ante la probabilidad de que estos actos guarden la intención de defenestrar la imagen de Claudia Sheinbaum en su búsqueda de la presidencia de México para las elecciones de 2024.

Después de presiones por la resolución judicial por el derrumbe en la Línea 12, un choque entre Potrero y La Raza (Línea 3), otro choque en Tacubaya (Línea 1), numeroso incendios, cortocircuitos y varios muertos, intoxicados y lesionados, la jefa de gobierno decidió solicitar al gobierno federal miles de elementos de la Guardia Nacional (GN) para que resguarden las instalaciones del metro y evitar posibles sabotajes y la detención de Salgado Hernández fue una de sus primeras acciones.

Sin embargo, opositores dentro y fuera de la escena política condenaron la instalación de este cuerpo de seguridad en el Metro y señalaron que los incidentes son producto de la falta de mantenimiento al STC, por lo que volvieron a atacar la figura de Sheinbaun Pardo por no ponerle solución al problema desde la perspectiva que ellos creen que debe aplicarse.