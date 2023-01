Jesús Corona desmintió posible retiro del Cruz Azul: “Quiero seguir en activo”

Jesús Corona aún está en los planes de Cruz Azul (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Luego de un 2022 lleno de incertidumbre derivado a una lesión que lo aquejó por más de un semestre, Jesús Corona habló sobre los rumores que apuntaban un retiro en los próximos años, el guardameta del Cruz Azul aseguró que está en sus deseos seguir defendiendo el arco cementero por varios años y sumar un campeonato más en su palmarés.

Fue en una entrevista con ESTO donde el portero mexicano de 42 años resaltó que durante este Clausura 2023 se siente en una inmejorable versión física por lo que de continuar así buscaría extender su legado dentro de la cancha por lo menos 3 años más.

“No sé cuánto tiempo me quede. Hoy me encuentro bien físicamente, puedo decir un año más, dos o tres, no lo sé. Vamos a ir paso a paso, la sinceridad será muy importante, con uno mismo y con la institución. En este momento me encuentro muy bien para seguir por algún tiempo más”, arguyó.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pumas UNAM Ð Estadio Azteca, Ciudad de Mexico, Mexico - November 7, 2020 Cruz Azul's Jesus Corona kneels before the match REUTERS/Henry Romero

El veterano guardameta resaltó que su proyecto deportivo va de la mano con su renovación, además, reiteró su deseo por colgar los guantes con la Máquina.

“Hablé con el presidente Velázquez y le dejé muy en claro en que iba a ser muy sincero en cómo me encontraba físicamente y futbolísticamente para una renovación, y me encuentro bien. Mi idea ahora es seguir jugando, espero pueda ser aquí (mi retiro) en Cruz Azul, es uno de mis objetivos. Quiero seguir en activo, me siento muy bien”, aseveró.

“Es uno de mis objetivos. Siempre me gustaría quedarme en esta institución y mi idea es retirarme aquí. Yo estoy pensando en seguir en activo, me encuentro con mucha confianza y con el deseo de seguir”, agregó el ex Estudiantes Tecos y Chivas de Guadalajara.

En la imagen, José de Jesús Corona de Cruz Azul, en una fotografía de archivo. EFE/Andrés Herrera

Jesús Corona sueña con ser campeón una vez más con el Cruz Azul

Una de sus últimas metas que tiene como jugador antes de colgar los guantes es lograr ser campeón con el Cruz Azul: “Me falta seguir ganando. Se han conseguido muchos campeonatos, el de Liga, he sido seleccionado nacional y olímpico. He disfrutado cada uno de los momentos y sigo pensando en ganar. Son de los objetivos que jamás voy a sacar de mi mente”, remató.

Previo a la llegada de Raúl El Potro Gutiérrez el guardameta mexicano vivió un 2022 de altas y bajas donde paso de ser relegado a la banca, en lugar de Sebastián Jurado, a convertirse en el arquero habitual de la Maquina a lo largo del torneo pasado y donde vivió un “renacer” al cierre de la temporada.

Foto de archivo de Jesús Corona alzando el título de campeón con Cruz Azul. Estadio Azteca, Ciudad de México. 30 de mayo de 2021. REUTERS/Henry Romero

Dentro de la institución cementera Corona ha logrado sumar un sinfín de títulos a sus palmares personal, pues ganado dos Copa MX, una Supercopa MX, una Liga MX un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.

Por otro lado, Chuy buscará romper la barrera de los 500 partidos jugados durante el Clausura 2023 con la casaca azul. Lleva 487 partidos entre Liga MX, la extinta Copa MX, Liga de Campeones de la Concacaf, Mundial de Clubes, Leagues Cup y Supercup Liga MX.

