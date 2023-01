¿Gabriel Soto estuvo con Irina Baeva tras su supuesto viaje a la Riviera Maya?: esto dijo Laura Zapata

(Fotos Instagram: @gabrielsoto // @irinabaeva)

Los rumores sobre una aparente ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto continúan más fuertes que nunca, pues aunque recientemente salieron a la luz algunas publicaciones en donde se les vio disfrutando de un viaje por las playas de México, las especulaciones sobre que pudo ser solo un convenio de trabajo que ya tenían no dejaron de circular.

Fue Flor Rubio, quien durante una emisión de Venga la Alegría aseguró que los famosos sólo continuaban apareciendo públicamente juntos debido a contratos pendientes.

“Odio decir: ‘se los dije’, pero se los dije y además se sabe que en los próximos días cuando termine este compromiso comercial con Irina lo van a dar a conocer a través de un comunicado”, dijó la presentadora de espectáculos.

Ante estas suposiciones, fue Laura Zapata quien ahora quedó bajo la mira, pues en un encuentro con los medios de comunicación dio a conocer que aparentemente después de las vacaciones que Soto disfrutó con Baeva, no estuvo conviviendo en los días posteriores con la actriz.

“Estuvo todo el tiempo (con nosotros), mi querido Gabriel llegó de Cancún, creo que estuvo con sus hijas, pero llegó a grabar, ahorita de hecho lo dejé grabando”, destacó la Villana de las telenovelas.

De igual forma, Laura no se quedó callada y lanzó un mensaje a las personas que han especulado sobre Gabriel e Irina.

“La gente dice muchas cosas que no son ciertas, que no son verídicas, lo cierto es lo que yo viví y lo que les estoy contando”, dijo.

Cómo fue el viaje de Soto e Irina

De acuerdo con lo que compartieron varios medios de comunicación, hace unos días Gabriel Soto se dio un tiempo tras las grabaciones de la telenovela Mi camino es amarte para ir a vacacionar con sus hijas.

No obstante, algo que saltó a la vista fue que tras muchos rumores de ruptura, Irina también habría acudido al viaje.

Como confirmación de la situación, estaría un post que Baeva realizó desde su cuenta de Instagram en donde se muestran algunas fotografías de la famosa en el mismo complejo vacacional donde se alojó Gabriel Soto.

Además, otra fotografía que circuló en redes sociales enseñaría a Soto e Irina junto a la tripulación de un yate.

La imagen fue publicada en un perfil del chef Abimael Angulo, ahí aparecería Irina, Gabriel y sus hijas, además de la tripulación del yate en el que viajan.

Desde el pasado agosto, cuando la pareja dejó de compartir fotos juntos en redes sociales, se comenzó a especular que habían puesto fin a su relación, inclusive hubo quienes señalaron que el actor habría iniciado un noviazgo con su compañera Sara Corrales.

Cabe mencionar que los protagonistas de Vino el amor se distanciaron, cuando ambos comenzaron proyectos diferentes; mientras que ella tuvo que ir a Qatar, Gabriel se quedó en México grabando Mi camino es amarte.

Antes de que terminara el 2022, en un encuentro con los medios, Irina aseguró que su relación seguía en pie y nunca han llegado a pensar en separarse.

“Nosotros nunca nos separamos, nunca tuvimos problemas, nunca tuvimos crisis, nunca tuvimos pleitos, como que alguien echa la bolita y alguien más la sigue (...) ni siquiera sé que contestar a tanta absurdez”.

Respecto a los rumores sobre el posible nuevo romance de Soto con Sara Corrales, la colombiana negó que estas suposiciones fueran ciertas y aseguró que Soto no fue la única persona con la que la han relacionado sentimentalmente.

“Me rio, de verdad no sabes cuánto, porque no solamente me han inventado chismes con él, sino con un montón de gente más, y yo creo que uno crea callo a partir de los años de carrera”, dijo Corrales a Hoy.