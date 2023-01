Damián Zepeda cuestionó el silencio de la oposición frente al caso García Luna

El senador Damián Zepeda criticó la posición de sus aliados con respecto al caso García Luna (PAN Senado)

El senador por Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, aseguró que no comparte la postura de otros integrantes del bloque opositor que no se están expresando acerca del juico en contra de Genaro García Luna, el cual se lleva actualmente en la Corte de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos.

Zepeda enfatizó la importancia de hablar del caso, pues recalcó que conviene a todos saber las razones por las que el ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón es acusado. No obstante, también destacó que sigue siendo necesario hablar de la “fallida” estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Yo no comparto la opinión de algunos miembros de oposición que no están diciendo nada o que quieren voltear a otro lado, o que hablan de ‘es que es un distractor, que si Morena, que si el gobierno’ y que ‘si no se qué'... por supuesto que lo es, por supuesto que va a aprovechar el gobierno para eso”, aseveró.

Sin embargo, aclaró que eso no es lo importante, sino las implicaciones del caso, entre las que destacó la presunta relación del Ejército mexicano con el crimen organizado, así como el involucramiento de funcionarios de los tres niveles de gobierno.

“Por supuesto que tenemos que seguir hablando del fracaso en seguridad pública de Morena, del fracaso que ha resultado el gobierno (…) pero nos conviene a todos saber qué fue lo que pasó y por qué está siendo acusado el secretario de Seguridad Pública en Estados Unidos”

Señaló que en el juicio también se están mencionando acusaciones a las Fuerzas Armadas por presunta colusión con grupos delincuenciales; “ese Ejército tan protegido y tan fortalecido y tan empoderado en seguridad pública por el presidente López Obrador”, señaló.

Genaro García Luna actualmente es juzgado en Nueva York (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

Es por ello que el ex presidente nacional de PAN pidió que el tema se abra con el fin de que se llegue hasta las últimas consecuencias. “Y si alguien tiene responsabilidad, que lo pague. Eso es lo que necesitamos hacer, y si es inocente la persona, que quede bien transparente”, reafirmó el legislador.

De acuerdo con Zepeda Videla, a la población mexicana le conviene “no tener ni las más mínima duda de que haya habido una relación entre la autoridad y el crimen organizado”.

Por otra parte, expresó que el juicio de García Luna deja en evidencia el “fracaso de la justicia mexicana”, pues recalcó que es en Estados Unidos en donde se actuó y por lo que se llevó a tribunales al ex secretario de Seguridad acusado de recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa.

Damián Zepeda pidió que el tema de García Luna se abra (Foto: Senado)

En ese sentido, recordó el caso del General Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en octubre de 2020 por orden de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles, California, acusado de presunto contubernio con el crimen organizado.

El general fue extraditado a México, en donde la Fiscalía General de la República (FGR) pidió al Departamento de Justicia de los Estados Unidos retirar los cargos en su contra “para que sea investigado y, en su caso, procesado acorde con las leyes mexicanas”, se comunicó en su momento.

“Hoy yo hago este llamado a que estemos atentos los mexicanos del resultado del caso. Sé muy bien que la defensa dice ‘es que no hay más pruebas, son las acusaciones’. Hay que escuchar los testimonios (…) y si hay más elementos de prueba de que hubo colusión, que se castigue”, sentenció.

Más de 60 personas testificarán en contra de García Luna (REUTERS/Jane Rosenberg)

“Que se castigue, sea quien sea, sea el gobierno que sea. Eso es lo que tiene que pasar en México. Y si no, que quede clara la inocencia”

Genero García Luna fue detenido en 2019 en Estados Unidos. Actualmente es acusado de conspiración internacional para distribuir cocaína, delincuencia organizada, recepción de sobornos y por mentir a las autoridades estadounidenses. El exsecretario se ha declarado inocente de todos los cargos.