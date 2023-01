Criticaron en redes a Mauricio Ochmann por debutar como cantante

Mauricio Ochmann recibió críticas por lanzarse como cantante con su disco "Origen" (Instagram/@mauochmann)

Este 25 de enero Mauricio Ochmann lanzó su primer álbum, Origen, haciendo su debut como cantante y dejando por un momento la actuación para cumplir su sueño de hacer carrera en la música, pero su voz causó un debate en redes.

Consuelo Duval estuvo a punto de morir en la filmación de su nueva película El alto nivel de las olas fue lo que provocó un accidente en donde la actriz casi pierde la vida VER NOTA

En el video que el protagonista de Hazlo como hombre compartió en Instagram de parte del video musical del tema En defensa propia, se puede leer que los internautas reaccionaron de diferentes formas a esta nueva faceta del actor.

Algunos usuarios, principalmente los conocidos de Mauricio, aplaudieron a su debut. Uno de los comentarios fue de Omar Chaparro, quien escribió: “You are the man, amigo”; Juan Diego Covarrubias comentó: “¡Eso mi ching**! ¡Vas con todo!”.

No obstante, no todos los comentarios fueron positivos, pues algunos fans evidenciaron que no fue de su gusto la forma en que canta Mauricio. Algunos internautas inclusive escribieron que preferían que siguiera como actor.

Nutrióloga de Jorge Salinas aseguró que él le coqueteó y la besó por sorpresa El actor sabía que había paparazzi cuando besó a la nutrióloga por sorpresa, según dijo ella, por lo que desconoce cuál fue el fin de este escándalo VER NOTA

“No pues la verdad te prefiero como actor. El gusto se rompe en géneros”, “Pero qué necesidad”, “Bueno, si lo hace de hobby, está bien, pero así para triunfar, no creo”, “¡Zapatero a sus zapatos!”, fueron algunas de las reacciones que se leen en la publicación.

Por otra parte, en el video de En defensa propia que está en YouTube, solamente se leen mensajes de apoyo al ex esposo de Aislinn Derbez. Sus fans se dijeron orgullosas y felices de que Ochmann esté haciendo algo que le apasiona.

Internautas felicitaron a Ochmann por iniciar su carrera en la música, pero le pidieron que ya no lanzara otro álbum (Instagram/@mauochmann)

En la sección de comentarios se lee: “Ochfans siempre orgullosas de tus éxitos”, “Qué bonita canción, mucho éxito en esta nueva faceta de cantante”, “Linda canción”, “Tan hermosa”, “Vamos con todo”.

El hijo de Benito Castro fue intubado y sedado por complicaciones de diabetes El actor pidió a su público orar por Benito Jr. quien sufre de graves complicaciones en los pulmones y riñones VER NOTA

Según compartió el protagonista de El Chema al anunciar el lanzamiento de su primer álbum, se preparó en un estudio de grabación tanto para cantar como para componer su propia música.

Reveló que esto se volvió un sueño que quería cumplir desde hace tiempo y agradeció a sus hijas por inspirarlo a finalmente hacerlo realidad.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Mauricio canta, aunque sí es la primera en que lo hace para un álbum. Antes de Origen, hizo una pequeña gira por Estados Unidos cantando.

En su show Actuando en vida cantaba y hablaba de los momentos más difíciles de su vida en búsqueda de compartir más de él con su público y poder reflexionar acerca de los obstáculos y cómo superarlos. Su intención también era poder ayudar a la gente que ha vivido abusos, alzando la voz acerca de las diferentes formas de violencia que experimentó.

“Hablo de las acciones, de las decisiones qué tomar en la vida para ser la versión de sí mismo”, explicó en entrevista con Telemundo en 2022, antes de que comenzara su gira.

Las canciones de este espectáculo eran seis y no estaban disponibles en plataformas, pero él no quería desechar la idea de lanzarlas en un disco.

Ahora que finalmente se hizo real, publicó las seis canciones tituladas En defensa propia, Amor, Una vida a tu lado, Para darte amor, Pequeña mía y Aleluya, todas escritas por él.

Todos sus temas hablan acerca de su diferentes aspectos de su vida, desde los momentos en que pudo sobreponerse a situaciones difíciles, hasta lo que representa para él el amor.

Mauricio aseguró que sus hijas fueron parte fundamental de este álbum, pues ellas lo inspiraron (Captura de pantalla/YouTube)

Una de ellas, Pequeña mía, es una canción de cuna para sus hijas, mientras que Aleluya es la clásica melodía Hallelujah, pero con una letra sobre el amor.

Con esta nueva faceta, el actor “explora nuevos aspectos de sí mismo y los exterioriza, mostrado los matices de su evolución como artista”, dice en su descripción del canal de YouTube en el que lanzó su primer video musical.