Sherlyn buscará ser mamá nuevamente, ahora vía in vitro

La actriz concibió a su hijo André mediante Inseminación Artificial (Foto: Instagram/@sherlyny)

La actriz Sherlyn fue punto de críticas durante la pandemia, debido a que concibió a su hijo André mediante Inseminación Artificial, lo que llevó al público a señalar su decisión debido a que es una madre soltera. También la crianza de su hijo ha sido cuestionada debido a la forma en que llegó a aparecer en los videos que subía la actriz a su cuenta de Tik Tok, además de la recordada ocasión en que la mascota del hogar le mordió el rostro.

Consuelo Duval estuvo a punto de morir en la filmación de su nueva película El alto nivel de las olas fue lo que provocó un accidente en donde la actriz casi pierde la vida VER NOTA

Pese a estos señalamientos, Sherlyn detalló durante una entrevista que está buscando volver a ser mamá ahora vía in vitro, deseando dar a luz a una niña. “Estoy llevando un acompañamiento con una doctora que me está apoyando en la nutrición para que la calidad de los óvulos sea la óptima, para cuando sea el día de la extracción”, fueron las palabras de la actriz de Clase 406.

Detalló que el tiempo que se requiere para realizar un tratamiento adecuado es de 3 meses para que se pueda llevar a cabo una dieta antiinflamatoria. “A la hora que se hace el in vitro si se puede elegir de qué sexo es el embrión que te implantan; yo creo que vamos a elegir la niña”, respondió Sherlyn tras una pregunta acerca del género de su próximo hijo.

Nutrióloga de Jorge Salinas aseguró que él le coqueteó y la besó por sorpresa El actor sabía que había paparazzi cuando besó a la nutrióloga por sorpresa, según dijo ella, por lo que desconoce cuál fue el fin de este escándalo VER NOTA

La ex participante de Tu Cara Me Suena se mostró en favor de este tipo de embarazo, ya que para ella es una forma adecuada de concebir para las mujeres que no tienen una pareja. Agregó que las familias son correctas de cualquier manera “siempre y cuando el amor sea el eje central”.

Ya se encuentra trabajando con una especialista para llevar la dieta adecuada (Foto: Instagram @sherlyny)

Finalizó mencionando que cuenta con el apoyo de sus padres para ser una madre soltera, ya que ellos son muy respetuosos del tema, ya que prefieren verla de ese modo y no sufriendo por una persona, sin tener una estabilidad emocional.

El hijo de Benito Castro fue intubado y sedado por complicaciones de diabetes El actor pidió a su público orar por Benito Jr. quien sufre de graves complicaciones en los pulmones y riñones VER NOTA

Recordando que la actriz se encontraba en una relación con el presentador de noticias, Francisco Zea, misma que terminó por una presunta infidelidad de él, pese a estar comprometidos. Lo que pudo haber llevado a Sherlyn a tomar la decisión de mantenerse soltera, ya que esto sucedió en 2018, un año antes de que buscara concebir a su hijo André por inseminación artificial.

Los padres de la actriz han sido respetuosos de las decisiones que toma (Foto: Instagram/@sherlyny)

¿Qué es la fecundación in vitro?

La fecundación In Vitro (FIV) es la unión del óvulo de la mujer y el espermatozoide del hombre fuera del cuerpo, en el plato de un laboratorio. Por lo regular, el proceso no asistido se realiza dentro de la mujer, sí el óvulo fecundado se fija al revestimiento del útero y sigue creciendo, luego de 9 meses se dará el nacimiento de un bebé, proceso conocido como concepción natural o sin ayuda.

La FIV es una forma de tecnología de reproducción asistida (ART, por sus siglas en inglés), en la cual se ocupan técnicas médicas que ayudan a las mujeres a quedar embarazadas. Comúnmente se utiliza cuando no se ha podido concebir utilizando otras técnicas de fecundación.

Para su primer hijo, Sherlyn utilizó otra técnica de embarazo, conocida como Inseminación Artificial (IA) la cual si se realiza en el interior de la mujer, se coloca de manera directa en el útero de la mujer una muestra de semen, la cual ha sido preparada con anticipación en un laboratorio, esto con el fin de incrementar el potencial de los espermatozoides y las posibilidades de fecundación.

Además se estimulan hormonalmente los ovarios y se controla la ovulación para determinar el momento adecuado para hacer la inseminación. En algunas ocasiones, el proceso no garantiza que la paciente pueda quedar embarazada, por lo que se debe buscar el procedimiento adecuado.