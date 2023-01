Perro Bermúdez compartió qué técnico quiere para el Tri

El Tri le regaló un jersey firmado al Perro Bermúdez por su retiro de las narraciones (Foto: Twitter/@enriquebermudez)

La selección mexicana sigue en la búsqueda de un nuevo director técnico para reestructurar al Tri después del fracaso obtenido en la Copa Mundial de Qatar 2022. A pesar de que ya transcurrieron varias semanas desde la renuncia de Gerardo Tata Martino, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aún no ha asignado a un nuevo entrenador.

Ante tal panorama, los comentaristas deportivos han compartido los perfiles que les gustaría ver al frente del combinado nacional. Enrique el Perro Bermúdez se animó a compartir su opinión en torno a los candidatos que hasta ahora se conocen y que están buscando la posibilidad de dirigir al equipo azteca.

Desde la perspectiva del narrador deportivo, solo hay dos candidatos que ya llegaron a la recta final para que Yon de Luisa, presidente de la FMF, presente a quien se convertirá en el reemplazo del Tata Martino. Fue a través de redes sociales que el creador de la frase tirititito compartió a quién le gustaría ver al mando del equipo nacional.

Para el Perro Bermúdez, Miguel Herrera o Guillermo Almada son los mejores candidatos para tomar en este momento al Tri (Foto: Instagram/ @miguelherreradt)

Para el Perro Bermúdez, Miguel Herrera o Guillermo Almada son los mejores candidatos para tomar en este momento al Tri. Reconoció que ambos tienen cualidades que requiere el equipo tricolor, ya que ambos se han convertido en los perfiles favoritos de la Federación y del público.

Así lo compartió el cronista deportivo de TUDN:

“Se va acortando la lista de candidatos, para dirigir a @miseleccionmx , pronto saldrá humo blanco, y los que parecen estar en la recta final, son @MiguelHerreraDT y Guillermo Almada!!”

Debido a que el Piojo Herrera ya tuvo un antecedente con la selección y en el Mundial de Brasil 2014 llevó a la selección a tener una participación destacada, desde la perspectiva de Perro su perfil podría ser el adecuado para tener un segundo periodo mundialista en 2026.

Para el Perro Bermúdez, Guillermo Almada podría ser el candidato ideal para tomar las riendas del Tri (EFE/Antonio Lacerda)

El cronista de 72 años consideró que si no hubiera sido por el penal de los octavos de final contra Países Bajos, México hubiera cumplido la dicha de llegar al quinto partido. Pero, a pesar del trabajo destacado que tuvo Miguel Herrera durante aquel proceso mundialista, el Perro Bermúdez insinuó que Almada también haría una labor destacada, por lo que optó por su “explosividad” en su técnica de juego.

“Nos olvidamos que con @MiguelHerreraDT, se jugo bien en #Brasil , de acuerdo a la capacidad del futbol mexicano, de no haber sido por el no fue penal, se hubiera logrado el quinto partido, a mi me gusta mucho la explosividad y verticalidad del estilo de Guillermo Almada!!”, redactó en su perfil verificado de Twitter.

Hasta el momento, las autoridades deportivas del futbol mexicano aún no han dado a conocer más detalles en relación a quién tomará las riendas de la selección mexicana. Además, cabe apuntar que en una semana se cumplirá el plazo límite puso la FMF para elegir al nuevo entrenador del combinado nacional.

La selección mexicana no clasificó a la fase de grupos en Qatar 2022 (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

En repetidas ocasiones, Miguel Herrera se ha candidateado para asumir de nueva cuenta al equipo azteca, esto luego de quedarse sin club en la Liga MX y ser despedido de Tigres. Reiteró que para la selección mexicana siempre estará dispuesto.

Mientras que Guillermo Almada, en entrevista con ESPN, destacó que ya está listo para dirigir al combinado nacional. Incluso confesó que dentro de la directiva del club Pachuca ya saben que si la FMF elige a Almada, él tomará el cargo y trabajará en conjunto con las autoridades deportivas para emprender un proyecto.

“Lo saben los directivos de Pachuca que nos gustaría ese desafío (dirigir a México), por más que insistamos que estoy a gusto, estamos preparados para la Selección Mexicana”, sentenció Guillermo Almada.

De momento, Rodrigo Ares Parga se une al proyecto de Jaime Ordiales para gestionar los cambios dentro de la selección.