Lyn May recordó exigencias de Raúl Velasco: “Me quería encuerada”

Raúl Velasco descubrió a Lyn May en un centro nocturno acapulqueño y la invitó a trabajar en "Siempre en domingo" (Foto: Instagram)

Lyn May es una de las vedettes más reconocidas de México, y desde sus inicios en la década de los 70 llamó la atención por su figura y por la particularidad de ser de ascendencia asiática. Durante su trayectoria se ha presentado en diversos centros nocturnos y cabarets, pero en su carrera en televisión pisó Siempre en domingo, el emblemático programa que durante 28 años lideró el fallecido Raúl Velasco.

Velasco fue considerado un “hacedor de artistas”, pues se conoce que él determinaba quién se podía presentar en el exitoso programa dominical y quién no, por lo que a su paso por el programa vio desfilar a decenas de artistas que buscaban la proyección internacional en el show de Televisa.

Una de ellas fue la misma Lyn May, quien se llegó a presentar en el programa bajo el escrutino del fallecido conductor, quien en más de una ocasión fue acusado de hacerle desaires a sus invitados y tratar mal a algunos artistas.

"Siempre en domingo" estuvo al aire durante 28 años (Foto: instagram/@siempreendomingofans)

Al paso de los años se ha dicho que el presentador nacido en Celaya, Guanajuato, tenía un carácter fuerte y en algunas ocasiones realizó comentarios al aire que lo han convertido en un villano de la televisión, a ojos de cierto sector del público que continúa recordando aquellos años de monopolio musical en la pantalla.

Recientemente Lyn May fue cuestionada sobre cómo era su relación con Velasco y cómo lo recuerda, pero su respuesta fue polémica y en su más puro estilo la vedette contestó así a la pregunta “¿Cómo recuerdas a Raúl Velasco?”:

“Gruñón, enojón y corajudo porque me ponía los vestidos y quería que le subiera más, que estuvieran más cortas las minifaldas. Más encuerada, a mí me regañaba porque llevaba el vestido largo, que quería que enseñara más calzón”, contó la bailarina en el programa Chisme no like!

Lyn recordó que Velasco le pedía "enseñar más" en sus apariciones al aire (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Y es que la estrella de la película Tívoli fue dada a conocer por Velasco cuando formaba parte de un grupo de bailarinas en un centro nocturno en Acapulco, su tierra natal, a inicios de los años 70. Fue ahí donde el también productor “la descubrió” y la contrató para formar parte del ensamble de bailarinas de Siempre en domingo.

“Yo empecé bailando ‘A go go’ con una minifalda. Ahí estuve mucho tiempo y de ahí me sacó el señor Raúl Velasco. Con él estuve tres años, éramos doce chicas y ahí inició mi carrera gracias al programa Siempre en domingo”, reveló Lyn May en una ocasión.

Por otra parte, es habitual que Lyn sea buscada por la prensa, pues es casi garantía que la vedette de 70 años vaya a hacer alguna declaración escandalosa sobre su trayectoria. Hace unos meses Lyn May, con su característica sinceridad, aseguró que las escenas de cama que hizo con Andrés García varios años atrás fueron reales porque así lo pedía la producción.

En distintas ocasiones la vedette ha revelado que vivió un romance con Andrés García (Fotos: Getty Images)

A lo largo de su carrera, Lyn May se ha posicionado como una de las actrices favoritas para hacer películas atrevidas, pues en varias ocasiones tuvo que hacer escenas atrevidas e íntimas con semidesnudos en compañía de los galanes del momento.

En varias ocasiones, la bailarina ha revelado que uno de los actores con los que habría mantenido una relación especial fue Andrés García, por lo que, al ser cuestionada sobre esto en el programa La mesa caliente, ella aseguró que su amorío fue verdadero y las pruebas estarían en las escenas de cama que hicieron juntos, pues habrían sido reales.

“Cuando vas a hacer una escena de sexo, pues la tienes que hacer, no puedes estar... porque el director te dice: ‘Yo quiero la escena como es’ (...) Todo fue de verdad. Es que hay unas (actrices) que dicen: ‘Ay, no se siente nada’ y que la fregada, se siente todo. Si tienes un Andrés García ahí, que lo tienes encima, pues oye, aprovéchalo”, dijo entonces.

