Luis Miguel ya está ensayando para su próxima gira, según Rafael Herrerías

Rafael Herrería aseguró que Luis Miguel está ensayando para la gira de este año (Getty Images)

Pese a que Luis Miguel aún no ha dado información acerca de su esperada gira de conciertos, otro empresario aseguró que El Sol de México ya se encuentra ensayando para sus próximos shows, por lo que la noticia de que su tour comenzará pronto.

Fue Rafael Herrerías quien confirmó que recientemente habló con el cantante y, pese a que supuestamente el intérprete de La incondicional reside en España, estaría preparándose para sus conciertos. Inclusive, el empresario mencionó que Luismi tuvo que detener sus ensayos debido a que tuvo un resfriado.

“Sí, ya está ensayando. Tuvo un problemilla de un resfriado por el aire acondicionado, pero ya está bien y la gira va a ser espectacular”

El cantante haría la gira por América y España; aunque se desconoce dónde iniciaría, en el programa Ventaneando se ha mencionado que iniciará en Argentina (Getty Images)

Cabe mencionar que la primera vez que se hablo de esta próxima gira de Luis Miguel fue en septiembre de 2022, cuando Carlos Bremer comentó que su amigo estaba listo para una nueva etapa en su carrera y volvería a los escenarios con un tour de al menos 200 conciertos.

El presidente de Value también ha mencionado que en las conversaciones que ha tenido con su amigo, él le ha compartido que sí está residiendo en España, donde está preparando los pormenores de su gira.

Aunado a ello, se sabe que el intérprete de Ahora te puedes marchar grabó un álbum, por lo que estos espectáculos serían para promocionar este nuevo disco.

Jorge El Burro Van Rankin reveló que dicho álbum volvería a ser pop, género que el cantante había dejado hace tiempo por interpretar baladas y música mariachi.

Hasta ahora, lo que se sabe que esta gira podría anunciarse en los próximos meses y podría iniciar en Argentina y pasaría por México y Estados Unidos.

Por otro lado, Herrerías también respondió a preguntas acerca del supuesto nuevo noviazgo de El Sol con la diseñadora Paloma Cuevas mencionó que a él no le corresponde confirmar el romance, pero apoya a ambos, siendo amigo de los dos.

Luis Miguel habría comenzado su romance con Paloma hace medio año (Instagram/@palomacuevasofficial)

“Es normal, ¿no? A fin de cuentas uno tiene relaciones con la gente que está cercana, no ha ido a buscar una gente a otro país o cosas así, no. Son amigos, son compadres, son amigos de toda la vida. Soy amigo de los dos por lados separados. Al final no puedo echar porras ni criticar”, comentó Herrerías.

El empresario mencionó que apoya el noviazgo principalmente porque sabe que tanto él como Paloma no tenían pareja hasta el momento en que habrían comenzado su relación, si fuera lo contrario, estaría a contra del romance.

“A fin de cuentas estaba separado, no esta andando con una casada; si estuviera casada (Paloma), yo estaría en contra”, compartió el empresario.

Luis Miguel hasta el momento no ha hecho declaraciones públicas sobre su posible regreso, pero sus amigos han asegurado que será en este año (Getty Images)

También aprovechó el encuentro con los medios para asegurar que su amigo no ha visto a sus hijos, Daniel y Miguel, porque no ha tenido la oportunidad y negó que el cantante no pueda ver a los menores porque Aracely Arámbula lo haya condicionado.

Según dijo el ex administrador de la Plaza México, su amigo no ha podido ver a sus hijos porque vive fuera de México y está lejos de ellos. Además, tiene conocimiento de que ha estado al pendiente de sus responsabilidades con Daniel y Miguel.

“Yo no soy quien para aconsejar. No los ve porque están en otro país, no los ve porque no están cerca, pero no es por falta de eso (la pensión alimenticia)”, finalizó Herrerías.

