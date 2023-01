¡Adiós Paulina Rubio! Alejandra Guzmán estrenaría nueva gira musical con otra destacada mexicana

(Foto Instagram: @laguzman)

Alejandra Guzmán habría dado un primer adelanto de lo que podría ser su nueva gira musical y con qué artista femenina se unirá en esta ocasión, luego de una polémica ronda de conciertos por Estados Unidos a lado de Paulina Rubio que no empezó ni terminó del todo bien.

“Está bien buena”: el polémico comentario de Ignacio López Tarso sobre Gloria Trevi El primer actor se mostró emocionado por formar parte de la bioserie que hablará sobre la vida de la regiomontana VER NOTA

Después del éxito que tuvo el espectáculo internacional que llevó por nombre Versus World Tour, a lado de Gloria Trevi, pasaron varios años para que los representantes legales de La Reina de Corazones y La Chica Dorada lograran juntarlas para tratar de repetir la fórmula lanzando un sencillo promocional que contó con video musical, pero debido a las fuertes diferencias, fue descartado y tiempo después filtrado en internet.

El Perrísimas Tour no cumplió ni con las expectativas de los más grandes fans, pues aunque mediáticamente ambas externaron que no habían temas personales del pasado que afectaran su relación laboral o que, incluso, ya eran amigas. El desempeño de la ex Timbiriche hizo que toda la gira estuviera llena de controversia, escándalos, peleas y más, dejando de un lado la música.

Paulina Rubio continua con su carrera como solista Foto: Cuartoscuro

¿Azúcar amargo? Fey sería la nueva invitada

Tras lo que ha sido calificado por la crítica especializada y ella mismas como un “desastre”, parece ya ser parte del pasado de Alejandra Guzmán, pues con una serie de mensajes misteriosos en redes sociales, así como en los de su posible nueva compañera, estarían adelantando a los fans que se unirán en un proyecto causando gran euforia, pues Fey fue una de sus invitadas al tour nacional “Tuya” y su química fue aplaudida.

En una publicación de la hija de Silvia Pinal, se puede leer la descripción “Sabores con energía musical”, mientras que en una similar -partiendo una naranja- Fey colocó “Pura Magia”, videos en Instagram que también tiene emojis que harían referencia a el color de cabello de cada una y sus diferentes personalidades, pues mientras Guzmán es rock, la ojo azul es pop.

¿Karla de la Cuesta demandó a Gloria Trevi en EEUU?; esto dijo la víctima del clan Andrade A lo largo de los años, la mujer ha sido muy hermética al declarar sobre lo que vivió en aquellos años VER NOTA

Las reacciones de los fans de ambas no tardaron en llegar, siendo en su mayoría positivos, pues aunque los mexicanos y latinos que tenían la esperanza de ver a Alejandra con Paulina Rubio en México y otros países posiblemente no lo tendrán, la unión con la cantante de los años 90 ha cautiva su atención a la nueva propuesta de “Versus” que inició años atrás a lado de Gloria Trevi.

“Después de verlas en Tuya Tour sabíamos que algo harían, espero no solo sea una gira, sino música nueva, covers o demás como pasó con Gloria Trevi y algo a lo que Paulina Rubio nunca se prestó”. “Fey es humilde a comparación de la ex Timbiriche, así que este proyecto si emociona a los fans de Alejandra Guzmán, porque no esperamos berrinches y desplantes como con la Pau”. “México se quedó sin el Perrísimas Tour, pero bueno, es culpa de Rubio y no de Alejandra, por eso que bueno que siga con el proyecto con otra artista que sí sea capaz de ser profesional”, reaccionaron fans.

Quién es Valentina, la hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta El exproductor musical y Gloria Trevi están enfrentando dos nuevas denuncias en su contra en Estados Unidos; se especula que una habría sido interpuesta por Karla VER NOTA

Por segundo año consecutivo los integrantes originales de Timbiriche se reunieron para celebrar las fiestas decembrinas y compartieron detalles de su convivencia a través de redes sociales. Como era de esperarse, nuevamente piden el regreso de Paulina Rubio, pero debido a la polémica con Guzmán, la idea ha comenzado a ser descartada por más de uno.

SEGUIR LEYENDO: