Familiares de Karla Morales realizaron bloqueo en la México-Pachuca para exigir que la busquen

Los familiares de la joven se plantaron exigiendo que las autoridades realicen la búsqueda pertinente (captura de pantalla: Foro TV)

Recientemente se registró un bloqueo en la Autopista México - Pachuca debido a que familiares de la joven Karla Itzayana Guadalupe Morales Mancilla se manifestaron, puesto que desapareció el pasado 5 de enero en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México (CDMX).

Durante las primeras horas del 24 de enero de 2023 se presenció un bloqueo sobre la Autopista con dirección a la CDMX, justo a la altura de “El Vigilante”, ya que los familiares de la fémina le solicitaron a las autoridades que lleven a cabo la búsqueda pertinente para que la joven pueda volver a su hogar.

El caso se trata de una mujer de 26 años de edad que responde al nombre de Karla Itzayana Guadalupe Morales Mancilla, quien desapareció el pasado jueves 5 de enero en la colonia Ajusco, ubicada en la alcaldía Coyoacán.

La muchacha desapareció hace 20 días (captura de pantalla: Foro TV)

Por tal motivo, sus familiares realizaron un bloqueo parcial en la salida de Indios Verdes, de tal formal que la circulación en dicha zona se mantuvo paralizada. Además, el cierre se desarrolló en medio de dos municipios mexiquenses, entre Ecatepec y Tlanepantla, ambos de alta afluencia de personas que se trasladan a sus trabajos ubicados en la CDMX.

Mientras tanto, la dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la zona reportó tránsito lento, así como una intensa carga vehicular, por lo que se solicitó a los automovilistas que tomaran precauciones en su viaje para que pudieran evitar el lugar.

A través de pancartas con leyendas como “Te extrañamos Karla, regresa a casa” y “ni una más”, fueron los mensajes que se pudieron leer mientras exhibían sus carteles durante la manifestación. Los familiares, amigos y vecinos de la muchacha amenazaron con mantenerse firmes en el lugar hasta que se llegaran representantes de las autoridades capitalinas para poder entablar un diálogo con ellos.

#ReporteVial | Manifestantes retiran bloqueo en la autopista México-Pachuca, al entronque con la Vía Morelos; son familiares de Karla Itzayana Morales Mancilla, desaparecida desde el 5 de enero. #Paralelo23 con @AnaOrdonana | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/PVMI8ntJNV — Foro_TV (@Foro_TV) January 24, 2023

Hasta el momento se sabe que habría salido con su pareja sentimental, de quien únicamente se tiene el conocimiento que responde al nombre de Cruz. A pesar de que sus seres queridos han intentado comunicarse con el joven por medio de llamadas, no han rendido frutos y tampoco han tenido éxito para que establecer contacto con ella.

Su hermana, Fabiola Morales, mencionó lo siguiente: “Ella salió con el novio y ya no regresó. Por lo regular ella siempre está activa en sus redes sociales, siempre responde por WhatsApp, aunque salga a algún lado nos dice en donde se encuentra y en donde viene. Ahorita ya son 20 días en los cuales no nos ha realizado ni una llamada, no se ha comunicado con nosotros ni nos manda mensaje”, señaló en una cápsula informativa de Foro TV.

Asimismo, indicó que la última vez que hablaron con la fémina de 26 años, les había comunicado que se encontraba en el estado de Hidalgo y que no sabía como regresar a la CDMX: “Queremos encontrarla y saber en dónde está. Que regrese y venga a ver a su hija”, así concluyó su testimonio Fabiola.

(Foto: Fiscalía CDMX)

En el boletín de búsqueda se dieron a conocer algunas características de la joven. Entre ellas se encuentra su estatura de 1.50 metros, complexión robusta, tez morena clara, cejas pobladas, cara redonda, ojos café y cabello de color castaño oscuro, además de ser lacio y llegarle a la altura de los hombros. El último día que fue vista, vestía un mallón negro, blusa del mismo color y tenis blancos.

