Cofepris alertó por producto para la próstata que puede ser dañino

El producto contaba con registro sanitario manipulado y permisos publicitarios ajenos [@COFEPRIS/Twitter]

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) alertó sobre un producto anunciado para curar enfermedades de la próstata, el cual cuenta con registros sanitarios manipulados y permisos de publicidad que son ajenos.

Pronósticos: resultados del sorteo 2489 de Gana Gato VER NOTA

En el comunicado de prensa No. 09/2023, se informó que tras un proceso de investigación técnica la Cofepris detectó que el producto herbolario comercializado bajo el nombre de Prostalif, no cuenta con un registro sanitario, por lo que alertan a la población para no consumirlo, ya que podría representar un peligro para la salud.

La autoridad sanitaria informó que el producto cuenta con un registro sanitario falso y, en al menos dos ocasiones, presentó al público permisos de publicidad que pertenecían a otros productos, por lo que se realizarán las acciones legales correspondientes.

Noche trágica en el Metro: una persona fue arrollada en vías de la estación Bellas Artes, en la Línea 8 Los primeros reportes señalaron que los hechos ocurrieron minutos después de las 10 de la noche VER NOTA

Fue a través de una alerta sanitaria presentada por la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos (Cemar) de Cofepris, se detectó que al producto implicado se le atribuyen de manera falsa propiedades para realizar el tratamiento de alteraciones en la próstata que son provocadas por el agrandamiento de la misma, conocida como hiperplasia prostática benigna.

#AlertaSanitaria ⚠️Cofepris alerta sobre Prostalif por registro sanitario manipulado y permisos de publicidad ajenos, carece de estudios técnicos que avalen su calidad, seguridad y eficacia https://t.co/nKcvjgUMUR pic.twitter.com/GkvSNcVb3j — COFEPRIS (@COFEPRIS) January 24, 2023

Dentro de las afecciones que prometía curar se encuentra la sensación de vaciamiento incompleto al orinar, las interrupciones de sueño para levantarse a hacer del baño de forma constante, así como ayudar a reducir el tamaño de la próstata, entre otras.

México y EEUU firmaron acuerdos para proteger a menores de edad y los derechos laborales de migrantes Autoridades prevén que este año migren a la Unión Americana más de 400 mil mexicanos VER NOTA

Cofepris detalló que el Laboratorio Nacional de Referencia se encuentra realizando la investigación analítica correspondiente para detectar los verdaderos compuestos del producto Prostalif. Ya que hasta el momento no cuenta con la evidencia para garantizar que se cumple con los estudios técnicos para tratar los padecimientos, catalogando el producto como un riesgo para la salud y un engaño para los consumidores.

Ante esto, la Comisión de Operación Sanitaria (COS) dio aviso a los medios de comunicación y cadenas de supermercado para dar a conocer la alerta correspondiente y prohibir que siga siendo publicitado o comercializado. La Cofepris emitió recomendaciones para los consumidores:

-No recomienda adquirir ni el uso o consumo del producto, así como cualquier otro producto que no se ajuste a la normatividad sanitaria vigente.

-No combinar el uso de los productos engaño con medicamentos, ya que se desconocen los ingredientes de su elaboración, lo cual podría ocasionar una reacción secundaria, o podría representar un riesgo para la salud.

-En caso de haberlo ingerido, sí el paciente presenta algún padecimiento, deberá acudir con un profesional de la salud.

-Si se encuentra a la venta o se identifica una promoción del producto mencionado, los usuarios podrán realizar una denuncia sanitaria a través de la página electrónica de Cofepris.

-No sustituir medicamentos prescritos por su médico, por algún producto engaño que prometa eliminar enfermedades o reducir los síntomas.

El producto no podrá ser comercializado, ni publicitado en ningún medio digital o de televisión. (Archivo)

“Se informa que por tratarse de productos que incumplen la legislación sanitaria vigente, no deberán ser comercializado por ninguna vía ni distribuidos por servicios de paquetería, mensajería nacional y/o internacional”, se puede leer en el comunicado. Agregó que tampoco pueden ser publicitados en redes sociales ni sitios web, en caso de no apegarse a las indicaciones, los infractores se harán acreedores a una sanción de acuerdo con la legislación vigente.

La Cofepris finalizó mencionando que al ser una investigación activa, continúa con acciones regulatorias, analíticas, de vigilancia y jurídicas para garantizar el bienestar de las personas, además de solicitar a la población, que en caso de contar con información que contribuya a las investigaciones, puede reportar, ya sea cualquier reacción adversa a su consumo.

SEGUIR LEYENDO: