Así fueron captados Gabriel Soto e Irina Baeva, lo que disiparía rumores de separación

Foto: Instagram / @gabrielsoto

Tras meses de rumores en los que se dijo que Irina Baeva y Gabriel Soto habían terminado su romance, la pareja reapareció en redes sociales juntos, disfrutando de sus vacaciones en la Riviera Maya.

Desde el pasado agosto, cuando la pareja dejó de compartir fotos juntos en redes sociales, se comenzó a especular que habían puesto fin a su relación, inclusive hubo quienes señalaron que el actor habría iniciado un noviazgo con su compañera Sara Corrales, con quien compartió pantalla en la telenovela Mi camino es amarte.

No obstante, la pareja finalmente volvió a ser vista en sus vacaciones. La primera imagen que surgió de los actores juntos fue en el Instagram del chef Abimael Angulo, quien compartió una imagen en donde aparecieron Irina, Gabriel y sus hijas, además de la tripulación del yate en el que viajan.

Aunado a esto, la rusa compartió en su cuenta una historia temporal en la que se puede ver que está brindando con quien aparentemente es su prometido.

Sin embargo, ha llamado la atención de sus seguidores que los actores no han publicado alguna foto juntos desde julio de 2022.

Cabe mencionar que los protagonistas de Vino el amor se distanciaron desde el pasado octubre, cuando ambos comenzaron proyectos que los separaron; mientras que ella tuvo que ir a Catar, Gabriel se quedó en México grabando Mi camino es amarte.

(Instagram/@irinabaeva)

Desde entonces, han comenzado las suposiciones en torno a su relación, y ya que ambos se han mostrado herméticos al hablar sobre su romance, se han avivado los rumores.

Antes de que terminara el 2022, en un encuentro con los medios, Irina aseguró que su relación seguía en pie y nunca han llegado a pensar en separarse.

“Nosotros nunca nos separamos, nunca tuvimos problemas, nunca tuvimos crisis, nunca tuvimos pleitos, como que alguien echa la bolita y alguien más la sigue (...) ni siquiera sé que contestar a tanta absurdez”

Acerca del porqué ninguno de los dos ha compartido fotos juntos en sus redes sociales, la protagonista de El Dragón mencionó que no les importa demostrar al público que siguen estando juntos.

Inclusive, la actriz dijo que cuando Gabriel fue a Miami, el pasado noviembre, ella lo acompañó y aún así los rumores continuaron.

Los rumores de la separación de Gabriel e Irina

Desde que se comenzó a especular que la pareja habían decidido ponerle fin a su relación, surgieron versiones del cómo estaban enfrentando esta situación de forma privada.

(Foto: Instagram/@gabrielsoto)

Una de las que más llamaron la atención fue que supuestamente Gabriel había iniciado un noviazgo con Sara Corrales. Supuestamente, los actores inclusive habrían comenzado a convivir con sus respectivas familias.

Sin embargo, la colombiana negó que estas suposiciones fueran ciertas y aseguró que Soto no fue la única persona con la que la han relacionado sentimentalmente.

“Me rio, de verdad no sabes cuánto, porque no solamente me han inventado chismes con él, sino con un montón de gente más, y yo creo que uno crea callo a partir de los años de carrera”, dijo Corrales a Hoy.

Sara Corrales, actriz colombiana. Foto: Instagram @saracorrales

Después, el programa Venga la Alegría aseguró que el protagonista de Soltero con hija le pidió de regreso la argolla de compromiso a Baeva, pero ella supuestamente no se la habrían querido entregar y es por ella que todavía la usa.

“Soto le ha pedido a la rusa que se lo entregue. Quien se ha negado a esta petición ha sido ella. A Irina esta joya le ha servido para frenar el rumor de que están separados”, se dijo en el programa. Este rumor fue ignorado por ambos, aunque sigue dando de qué hablar.

