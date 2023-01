Consuelo Duval estuvo a punto de morir en la filmación de su nueva película

Quedó atrapada entre dos botes debido al alto oleaje (Foto: Instagram de Consuelo Duval)

Consuelo Duval se encuentra promocionando su nueva película Infelices para siempre en donde compartió el protagónico con Adrián Uribe. Durante una rueda de prensa, la actriz y comediante relató el momento en que sufrió un accidente debido al oleaje del mar que casi le provoca perder la vida.

Según detalles proporcionados por la famosa actriz, quien es recordada por su papel de Federica en la Familia P.Luche, se dirijió a retocarse el maquillaje durante una de las filmaciones que se realizaba en el agua, sin embargo el alto nivel de las olas le jugó una mala pasada. Al intentar pasar de un yate a otro, estos se separaron con el movimiento del mar, provocando que la comendiante cayera en medio de ambos.

“Mi cabeza estaba en medio de los dos, entonces lo que hizo mi instinto de protección fue hundirme, lo más que pude; vi que chocaron los botes y volví a salir, en ese momento ya tenía los ojos desencajados”, detalló Consuelo Duval, quien fue rescatada por tres de sus compañeros de producción. La actriz bromeó al comentar que lo primero que vió al salir del agua fue a su productor vomitando, al pensar que la situación de su protagonista era más grave.

Sin embargo la comediante pudo salir sin ninguna lesión del altercado, en donde el movimiento de los botes pudo aplastar su cabeza y dañarla de gravedad.

Bromeó al mencionar que su productor se vomitó mientras ella luchaba por su vida [Twitter/@netas_divinas]

Se tuvo que preparar para las escenas íntimas

En la misma conferencia, Consuelo Duval habló de la preparación que realizó para las escenas subidas de tono con su compañero Adrían Uribe, con quien ha compartido la pantalla durante gran parte de su carrera profesional. “Desnudar el cuerpo es más fácil que desnudar el alma, me costó más trabajo buscar las emociones para que el público me creyera”, detalló la actriz, quien dejó en claro que algunos besos se llegaron a ver falsos durante el rodaje.

La principal preocupación de la comediante, quien también hizó famoso el personaje de Nacaranda, fue que las personas que se encontraban en el set de filmación vieran la celulitis de su cuerpo. aunque al final agradeció a los directores por haberla cuidado para sentirse comoda al realizar las escenas.

Fiel a su costumbre de tomar las cosas con humor, Consuelo Duval ironizó al mencionar que recibió ayuda de la producción para quitarle unos kilos de encima y lograr que se viera más delgada en la película. También resaltó que le benefició trabajar con Adrián Uribe, con quien ha participado en diferentes proyectos a lo largo de su carrera profesional.

Un productor la cuestionó por el tamaño de su boca Foto: Getty Images

Para finalizar, la comediante declaró que un productor le dijo que ella nunca serviría para trabajar en el séptimo arte, ya que su boca era muy grande y sería lo que más se vería en pantalla. “Nunca dude de mi capacidad como actriz, pero si llegué a creer mentiras”, relató Consuelo sobre los inicios de su carrera cuando no recibió el apoyo adecuado.

Agregó que los comentarios recibidos fueron un duro golpe en su vida, ya que no asistió a castings de cine por creer que ese no era un lugar para ella. “Y después deconstruí esa idea en mi cabeza, y me dije que yo soy una toda terreno, en el teatro y el cine”, sentenció la protagonista de Infieles para siempre, agradeciendo por formar parte nuevamente de un proyecto de la pantalla grande.

