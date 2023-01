Ranking de YouTube en México: los videos que son tendencia para ver este fin de semana

YouTube se ha convertido en uno de los medios favoritos del público para pasar un rato agradable en el tiempo libre. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo moderno tan vertiginoso y estresante es normal que la gente busque diversas maneras para relajarse y olvidarse un poco de los problemas del día, ya sea una salida con amigos, ver películas en familia, ver alguna serie antes de dormir, hacer yoga o bien recurrir a los videos de YouTube.

YouTube, surgida en el año 2005, se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo y ahí se puede encontrar desde música, pasando por historias de terror hasta llegar a los famosos clips ASMR entre millones de canales.

A la plataforma, que además es el segundo sitio más popular del mundo sólo detrás de Google, se suben más de 500 horas de contenido cada minuto y se estima que las ganancias para la red de videos llega a los 15 mil millones de dólares al trimestre.

A las estadísticas se añade que YouTube tiene presencia en al menos 104 países, disponible en un total de 80 idiomas.

Según la plataforma, alrededor del mundo los usuarios ven 5 mil millones de videos al día, por lo que al ser una tarea titánica el decidir qué ver y no perderse entre tantas novedades, la plataforma lanzó en el 2018 diversos charts en donde se puede consultar cuáles son los videos más vistos de la semana (general), los videos musicales más reproducidos en los últimos días y las tendencias del día, que se actualiza en tiempo real.

Acá el listado de los 10 videos que están en tendencia este viernes 20 de enero en México:

1.

Artista: Shakira y BZRP

Video: Music Sessions, Vol. 53

2.

Artista: Cartel de Santa

Video: Piensa en mí

3.

Artista: Miley Cyrus

Video: Flowers

4.

Artista: Oscar Maydon & Junior H

Video: Fin de Semana

5.

Artista: Alfredo Olivas & Fuerza Regida

Video: Me tocó morir

6.

Artista: Taeyang ft. Jimin de BTS

Video: VIBE

7.

Artista: DJ Moys

Video: Mix 2023

8.

Artista: Juanpa Salazar & Fuerza Regida

Video: Mi Terre CLN

9.

Artista: JD Pantoja

Video: Como tú

10.

Artista: Twice

Video: Moonlight Sunrise

Los videos más reproducidos en México en 2022

Eder Muñoz con su tema Chale lideró las tendencias en el 2022. (REUTERS)

Con cerca de 57 millones de usuarios en México a nivel mensual, este país se ha convertido en uno de los mercados más importantes para la plataforma de videos, por lo que el saber cuáles fueron los 10 clips más reproducidos del año siempre causa intriga.

En México, el 2022 estuvo inclinado a música regional pero también urbana y entre los artistas que destacaron estuvieron Bad Bunny y el mexicano Christian Nodal, quienes aparecieron en más de una ocasión en el ranking de lo más reproducido del año pasado.

Quien se llevó la corona de ser el artista con el video más reproducido fue Eder Muñoz con su tema Chale; seguido de la colombiana Karol G que tuvo un gran año y logró posicionarse en el gusto del público mexicano con su clip Provenza.

El tercer y cuarto lugar está ocupado por el puertorriqueño Bad Bunny, quien no paró de ser reproducido por los usuarios mexicanos de la plataforma de videos con sus sencillos Tití me preguntó y Me porto bonito, ésta última en colaboración con Chencho Corleone.

En la quinta posición se quedó la dupla de Shakira y Rauw Alejandro con su canción Te felicito; seguido del mexicano Christian Nodal y su video para Ya no somos ni seremos.

En la séptima posición está Víctor Cibrian con su tema En el radio un cochinero (Lluvia de balas); mientras que en el octavo lugar está el soundtrack No se habla de Bruno de la película Encanto.

Finalmente, en los últimos dos peldaños se encuentra el sencillo Ojitos lindos de Bad Bunny, mientras que cerrando el ranking de lo más reproducido el año pasado se encuentra la colaboración de Luis Alfonso Partida “El Yaki” junto a Grupo Firme, para el éxito Dile a tu orgullo.

