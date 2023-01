Advirtieron que los trabajadores no podrán cambiar de Afore durante tres meses

En 2022 hubo más de 3 millones de cambios de Afore (Pixabay)

Por un periodo de tres meses, los trabajadores mexicanos no podrán cambiar de Administradora de Fondo para el Retiro (Afore) debido a condiciones adversas en el mercado. Así lo anunció la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) este 19 de enero.

La Polar: liberaron a trabajador vinculado a la muerte de Antonio Monroy La medida que dejó en libertad a Román Ignacio “N”, jefe de valet parking del establecimiento, fue responsabilidad de un juez de control VER NOTA

Consar informó que en 2022 hubo más de 3 millones de cambios de Afore, lo cual representó una reducción de poco más del 15% en relación a 2021. Sin embargo, este movimiento fue suspendido por tres meses, ante la minusvalías históricas registradas recientemente.

La medida entró en vigor el 16 de diciembre del año pasado y fue confirmada este 19 de enero en el reporte “Sistema de ahorro para el retiro al cierre de 2022″, por lo cual continúa vigente.

El #SAR inició en 2022 una transformación en materia financiera, operativa y de servicios para ser un Sistema incluyente, equitativo e innovador que ponga el interés de los trabajadores en el centro de las decisiones. Consulta nuestro #BoletínDePrensa: https://t.co/I0t1gIsETS pic.twitter.com/3vfDHM6Wc3 — CONSAR (@CONSAR_mx) January 19, 2023

Para evitar que los ahorros de los trabajadores sufran pérdidas la Consar decidió la suspensión de traspasos, según informó en un comunicado de este 19 de enero en el que se pudo leer:

“Los traspasos sumaron 3,098,124 eventos, lo que representó una disminución de 15.7% respecto al año anterior. Debido a las condiciones adversas en el mercado la CONSAR tomó medidas para suspender los traspasos por un periodo de tres meses para salvaguardar los ahorros de los trabajadores”

Ya desde 2022 Iván Pliego Moreno, titular de la Consar, advirtió riesgos en el cambio de Afore debido a las minusvalías. “Este no es momento para cambiarse, habría que revisar cada caso pero, dado las minusvalías, no son momentos adecuados, no se recomienda”, señaló en entrevista con el periodista Mario Maldonado en junio de 2022.

La Consar canceló los traspasos por condiciones adversas en el mercado (Pixabay)

De acuerdo con la Consar, las condiciones adversas en el mercado se deben al cambio brusco e inesperado en los precios de los activos. Sin embargo, una vez que las condiciones vuelvan a la normalidad, los rendimientos continúan en crecimiento.

Con propósitos industriales, Santiago Creel fue a Madrid una vez más El presidente de la Cámara de Diputados volvió a ir a Europa y participó en el foro "México y España una apuesta empresarial de futuro" VER NOTA

Cabe recordar que las Afores son las encargadas de resguardar los ahorros de los trabajadores, y cuando llega la etapa de retiro devuelven los recursos en una sola exhibición o mediante un pensión. Mientras las administradoras tienen el dinero bajo resguardo, lo invierten.

Las Afores resguardad e invierten los ahorros de los mexicanos (Foto: Pixabay)

“La Consar las vigila y supervisa, con el fin de que atiendan exclusivamente al interés de los trabajadores y respeten el límite de inversión establecido en la ley”, puntualizó el organismo.

Lo que debes saber sobre Afore en 2023

Por otra parte, a finales de 2022 la Consar comunicó la comisión que los trabajadores pagarán en 2023 a su Afore. El promedio de comisiones será de 0.566%, según informó el organismo.

La comisión de Afores será de 0.566% en promedio este 2023 (Foto: Consar)

Las administradoras que cobran una menor comisión son PENSIONISSSTE y Afore Coppel, para las cuales se autorizaron cobros de 0.53% y 0.56% respectivamente. Sin embargo, el promedio es de 0.57%, que representa para el trabajador un pago de cinco pesos con 70 centavos por cada mil de saldo en la cuenta de ahorro.

Turbulencia en el PRI: más de 150 priistas en Veracruz lanzaron un desplegado contra Alito Moreno Hasta los primeros días de enero, sumaban cinco procesos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de los cambios a los estatutos del tricolor VER NOTA

Para este año también el trabajador también debe tomar en cuenta que en enero debe recibir su estado de cuenta Afore, el cual debe contener la siguiente información: descripción del tipo de trabajador, Siafore básica a la que se pertenece, periodo del estado de cuenta, datos de contacto de la administradora, datos personales, saldo total de la cuenta, resumen general, detalle de saldo final, bono de pensión ISSSTE (en caso de cotizar con esta dependencia), tabla del indicador de rendimiento neto y resumen de movimientos.

SEGUIR LEYENDO: