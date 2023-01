Carín León criticó a Shakira por la sesión con Bizarrap

(Instagram/@carinleonoficial/@shakira)

A casi una semana del estreno de la BZRP Music Session #53 en la que Shakira le lanzó indirectas a su ex pareja, Piqué, la canción aún es tema de conversación entre los fans de la cantante, pero hay algunos artistas a quienes la “tiradera” no les pareció adecuada.

Cantantes mexicanas explicaron por qué la tiradera de Shakira a Piqué no es plagio Paty Cantú y Susana Zabaleta coincidieron con que la “BZP Sessions #53″ fue una genialidad de la colombiana VER NOTA

Durante un encuentro con los medios, Carín León mencionó que la colaboración de la colombiana y el productor le parecía una falta de respeto, pues aparentemente se le estaría dando más peso a la infidelidad de Piqué con Clara Chía y no a la ejecución de la música como obra.

“Siento que muchas veces se le ha restado peso a la música y se le ha dado mucho más peso al morbo, la gente lo confunde con las canciones buenas, yo soy partidario de que hacer chisme para el lanzamiento de una canción es una falta de respeto a la música. Para mí es muy importante que se le de el respeto y sobre todo viniendo de referentes importantes, es algo que perjudica a la música.”, mencionó.

Carín León habla del tema de Shakira pic.twitter.com/MhHY47nvSX — Lo + viral (@VideosVirales69) January 19, 2023

Sin embargo, el intérprete de La boda del Huitlacoche dejó en claro que esta molestia no surgió por el lanzamiento de la cantante de Antología, si no que lo ha visto presente en otros artistas con sus respectivas polémicas. “No nada más a la reciente canción de Shakira, si no a cosas que vienen pasando”, dijo.

Eiza González apoyó tiradera de Shakira a Piqué; le recordaron polémica entre Liam Hemsworth y Miley Cyrus La actriz mexicana aseguró que se sentía “feliz de apoyar a otra latina”, aunque en redes sociales los fans de la ex chica Disney siguen sin perdonarle el supuesto amorío habría tenido con su ex marido VER NOTA

Y es que aunque ya existían rumores acerca de lo que sucedió durante los últimos meses entre la pareja, la Sesión 53 fue un éxito porque Shakira confirmó todo lo que se decía sobre la infidelidad del padre de sus hijos con Clara Chía.

Mientras que millones de personas aplaudieron a la intérprete de Hips Don’t Lie por haber expuesto al futbolista, hubo personas como Michelle Renaud, a quienes no les pareció correcto que la colombiana haya hablado de Piqué.

Por qué Eiza González es llamada “la Clara Chía mexicana del 2013” En el año 2013, una serie de fotos la involucraron en uno de los escándalos mediáticos internacionales más recordados de la industria VER NOTA

Y es que, según escribió la protagonista de La Herencia, Shakira tuvo que haber pensando en sus hijos antes de hablar así de su expareja, pues “la ropa sucia se lava en casa”, escribió la actriz en una historia temporal en la que compartió un meme sobre esta polémica.

(Instagram/@michellerenaud/@shakira)

“Qué pena que una mamá quiera aplastar al papá de sus hijos. La ropa sucia se lava en casa. Los niños siempre deben estar primero que el EGO”, mencionó.

No obstante, quienes apoyan a Shakira criticaron a la actriz y además trajeron a colación la vida sentimental de Renaud, pues en varias ocasiones se ha visto envuelta en polémicas amorosas, una de ellas con el padre de su hijo, Josué Alvarado.

“Mich se vio mal juzgando a Shak, porque justamente es lo que la gente ha hecho con ella al enjuiciarla con eso de sus novios”, “Defienden lo indefendible”, “Dos razones por las que no te gustó la nueva canción de Shakira: eres un hombre infiel o eres la amante”, “Eres la menos indicada para responderle a Shakira”, fueron algunos comentarios de los internautas.

Estas reacciones surgieron a partir de que los usuarios recodaron uno de los más grandes escándalos de Michelle, cuando se divorció de Josué Alvarado después de que tuvieron a su primer hijo, Marcelo. Y es que luego de que su exmarido la acusó de no dejar ver al niño, ella hizo público que estaban enfrentando una batalla legal por la custodia del menor.

SEGUIR LEYENDO: