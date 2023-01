Suplantaron identidad de Daniela Luján en Twitter y así reaccionó la actriz

La actriz no pidió denunciar el perfil, pero señaló darse cuenta de la confusión (Instagram de Daniela Luján)

Una persona aprovechó la posibilidad de pagar por la verificación en Twitter y se apropió de la identidad de Daniela Luján, de acuerdo con el perfil verdadero de la actriz.

Travis Scott, Rosalía y Villano Antillano: todo sobre el Festival Ceremonia 2023 en CDMX Artistas nacionales e internacionales han sido anunciados de manera oficial por la celebración cultural, bajo la advertencia de que habrá más talentos por confirmar VER NOTA

“Compraron la verificación y ahora hay otra yo... #help”, escribió la protagonista de telenovelas infantiles como Cómplices al rescate (2002), El diario de Daniela (1998 - 1999) y Gotita de amor (1998).

Entre comentarios, sus seguidores le dijeron que la otra cuenta estaba enviando supuestas indirectas a Belinda, es importante recordar que ambas actrices fueron envueltas en la polémica cuando eran niñas, pues la cantante de La niña de la escuela tuvo que retirarse de la telenovela AmigosXSiempre y Lujan entró en su lugar.

Esta es la cuenta falsa, la persona detrás de ella compró la verificación (Captura de pantalla)

Al respecto, la actriz únicamente usó un emoji de “sorpresa negativa”, el que tiene una mano en el rostro por incredulidad. Daniela Lujan informó a través de su perfil de Twitter que la otra cuenta no es auténtica a pesar de tener la “palomita azul”, pues está pagando por ella y no significa que esta red social la reconozca por su trayectoria o relevancia.

Paola Rojas fue captada en calles de Tepito “perreando” con una licuachela en mano La periodista se encuentra trabajando en su nuevo proyecto tras concluir su espacio informativo en Televisa VER NOTA

Tres aspectos que podrían servir para desmentir a la cuenta falsa son:

-El nombre de la cuenta que suplantó la identidad está mal escrito, pues dice @DanialaLujan, es decir, Daniala en lugar de Daniela.

-La cuenta original de la actriz, cuyo usuario es @DannyLujan, tiene muchas publicaciones previas sobre su trabajo en la televisión, el otro perfil solo tiene memes y frases virales.

Así reaccionó Babo a la filtración de su video explícito de OnlyFans Usuarios en redes sociales hicieron todo tipo de memes al respecto VER NOTA

-En diversas ocasiones, Daniela Lujan ha expresado en entrevistas que le desagradó la supuesta competencia con Belinda y ella nunca tuvo problemas con su colega Belinda. Las frases publicadas por el perfil falso contradicen estas declaraciones. Hasta el cierre de esta publicación, la cuenta que suplantó la identidad de Daniela Luján sigue disponible.

Esta fue la reacción de la actriz en su perfil original (Twitter/@DannyLujan)

Es importante señalar que Elon Musk implementó una modificación a las verificaciones de Twitter, pues ahora la “palomita” que ceritifca una cuenta como auténtica no solo es azul, si no que puede tener diversas tonalidades: gris para gobernantes, funcionarios y mandatarios; amarillo para empresas y azul para cuentas de relevancia en el entretenimiento o las noticias.

Sin embargo, esta última tiene dos clasificaciones: los perfiles que la obtuvieron por tener un público amplio y reconocimiento y aquellas que están suscritas a Twitter Blue. Cualquier usuario puede tener este último siempre y cuando pueda pagar su costo, la insignia cuesta USD$ 11 al mes, lo que equivale a aproximadamente 205 pesos mexicanos.

Twitter Blue presenta la versión para empresas con la insignia de afiliado, de forma que ahora hay varios tipos de insignia oficial (Twitter)

Otras ventajas que ofrece esta suscripción son: descargar videos en resolución FullHD 1080p, pueden tener carpetas para organizar sus elementos guardados, los íconos de su aplicación están personalizados, pueden obtener temas e incluso un sistema de navegación personalizado, además de que cuentan con la posibilidad de deshacer tuits y editarlos.

“Yo podré no imponer moda pero mínimo no me tengo que tirar agropecuarios para que me arreglen los dientes”, se pudo leer en una de las publicaciones de la cuenta que aparenta ser Daniela Lujan, pero que no está siendo administrada por la actriz de Una Familia de Diez.

Supuestamente, esta frase habría sido creada para aparentar una indirecta hacia Belinda. En 2022, se anunció que la cantante terminó su relación con Christian Nodal tras una discusión por dinero para ir al dentista.

En varias ocasiones, la actriz ha señalado su molestia por las comparaciones y la supuesta competencia (Instagram)

Incluso la persona detrás del perfil falso tuvo interacciones hostiles con sus seguidores, pues uno de ellos revivió la polémica que se desató al sustituir a Belinda cuando eran niñas, por lo que muchas personas creyeron que realmente era la actriz y estaría cobrando vida una situación de hace más de 10 años.

Es importante señalar que hasta antes de la suplantación de identidad, el más reciente tuit de la integrante de Una Familia de Diez fue publicado el 18 de diciembre, específicamente hablaba sobre su personaje Gaby, en el cual no teme encasillarse.

SEGUIR LEYENDO: