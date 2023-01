Louis Tomlinson sorprendió a sus fans en México en un partido de fútbol con chela en mano

Louis Tomlinson aprovechó su visita a México para disfrutar de un partido de fútbol de la Segunda División (Foto: Cimarrones de Sonora)

El cantante británico Louis Tomlinson volvió a pizar tierras aztecas tras seis meses de ausencia. Pero en esta ocasión el exintegrante de One Direction no estuvo frente a miles de personas para ofrecer un concierto como en otros tiempos, sino que fue captado entre un grupo de aficionados que disfrutaba de un partido de fútbol de la Liga Premier.

Tras una gira mundial en 2022, el artista de 31 años decidió tomar un periodo de vacaciones para descansar. Para ello escogió como destino turístico a México, donde visitó la ciudad de Los Cabos, en Baja California Sur, lo que desperó la atención de las miles de “directioners” que no tardaron en buscar a Tomlinson para conocerlo, pedirle autógrafos y tomarse fotografías con él.

Además de disfrutar de la gastronomía en diversos locales, tomar la “combi” para transportarse por la ciudad y compartir algunos momentos con sus fans, el cantante de Written All Over Your Face aprovechó su estadía en territorio mexicano para acudir a un partido entre Los Cimarrones y Los Cabos United, que se disputó en la noche del sábado 14 de enero.

Y es que antes de alcanzar la fama junto a Harry Styles, Zayn Malik, Nialll Horan y Liam Payne, Tomlinson mostró una gran pasión por el fútbol, lo que lo llevó a debutar en el Doncaster Rovers Football Club de la Segunda División de la liga de Inglaterra.

🎥| Louis Tomlinson anoche saliendo del estadio en donde se llevó a cabo el partido de Los Cabos United VS Cimarrones de Sonora.



©️ danya.corderoo pic.twitter.com/Uk4j3E34On — Louis Tomlinson Updates (@LTWorldUpdates) January 15, 2023

Como era de esperarse, su presencia no pasó desapercibida por las “Louies” -nombre con el que se conoce al fandom de Tomlinson-, quienes captaron al cantante con un semblante sonriente mientras disfrutaba de unas cervezas durante el juego. Al poco tiempo, las imágenes comenzaron a viralizarse por redes sociales.

Al terminar el partido, el también compositor fue grabado por un grupo de seguidores cuando salía del complejo deportivo Don Koll en Los Cabos. En los videos compartidos se puede observar que Louis vistió un jersey negro de los Cimarrones, el cual lo combinó con un pantalón color caqui y tenis blancos.

Al parecer, el apoyo de Tomlinson rindió frutos, pues aquel encuentro terminó con la victoria de los Cimarrones. Tras un un resultado de cuatro goles a uno, el equipo sonorense consiguió su primer triunfo del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX de la Segunda División.

“¡Vean el espectador de lujo que fue a ver nuestro Cimarrones!”, presumió el equipo de Hermosillo a través de sus redes sociales. Además de compartir una fotografía de Louis Tomlinson con algunos jugadores, también citaron un fragmento de uno de los mayores éxitos de la boyband One Direction: Little Things.

“Como dice su canción ‘But bear this in mind, it was meant to be’, esto estaba destinado a ser. ¡Ven a Sonora! Aquí te recibimos”, concluyeron los Cimarrones de Sonora en un breve tuit.

A partir de ello, cientos de aficionados han pedido a sus respectivos clubes que inviten al reconocido cantante a otros partidos de fútbol para convivir con él. La última vez que Tomlinson visitó México fue en junio de 2022, cuando ofreció varios conciertos como parte de su gira mundial.

Su más reciente álbum fue lanzado en noviembre de 2022 bajo el título Faith in the Future. Se trata del segundo disco como solista y está compuesto por 14 canciones que han conquistado los oídos y corazones de los miles de seguidores alrededor del mundo.

