Texas lanza nueva placa vehicular con enfoque en el bienestar animal

El estado de Texas anunció el lanzamiento de una nueva placa vehicular cuyo diseño está enfocado en la protección animal, una iniciativa que canalizará recursos hacia programas de esterilización, castración y adopción de mascotas en todo el territorio.

El proyecto, resultado de la colaboración entre la Red de Legislación Humanitaria de Texas (THLN), el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) y el Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS), permitirá que, por cada placa adquirida a un costo de $30 dólares, se destinen $22 dólares a iniciativas que combaten la sobrepoblación de animales y apoyan a refugios locales, según el comunicado de THLN.

La nueva placa está disponible para su compra a partir del 8 de diciembre de 2025 y representa la primera actualización significativa del Programa de Placas Amigables con los Animales desde su creación en 1997.

De acuerdo con el Dallas News, el objetivo central de esta medida es ofrecer a la ciudadanía una vía directa para contribuir a la protección animal mediante una acción cotidiana, como la adquisición de una matrícula para su vehículo.

¿Cuál es el impacto histórico y operativo del programa?

Desde 1938, el refugio SPCA en Texas ha salvado miles de vidas animales a través de programas de adopción, esterilización y educación comunitaria. (SPCA of Texas)

Los fondos recaudados se destinan a subvenciones que permiten a organizaciones sin fines de lucro y refugios locales ofrecer servicios gratuitos o de bajo costo de esterilización y castración, facilitando el acceso a estos procedimientos en todo el estado.

Desde su instauración, el programa ha tenido un impacto considerable. Según datos de la Red de Legislación Humanitaria de Texas, las placas originales han permitido recaudar más de seis millones de dólares, fondos que se traducen en miles de intervenciones para controlar la población animal y mejorar las condiciones de vida de mascotas en Texas.

En una publicación en Instagram, la organización destacó que el programa ha favorecido a muchos ejemplares domésticos y expresó su confianza en que la nueva matrícula incrementará tanto la recaudación como la participación ciudadana. “Animamos a todo el mundo a que considere mejorar sus placas y unirse a este movimiento que ya ha cambiado la vida de decenas de miles de animales”, señaló THLN en la red social.

El lanzamiento del nuevo elemento vehicular fue posible gracias a la aprobación de la ley SB 1568 durante la 89.ª Legislatura de Texas, una iniciativa impulsada por la senadora Judith Zaffirini y el representante Charles “Doc” Anderson Curry.

Esta legislación, según el Dallas News, otorgó al DSHS la facultad de diversificar los diseños de las placas de los automóviles, con el objetivo de aumentar la concienciación pública y el interés en el Programa Amigable con los Animales.

Un llamado a la ciudadanía

La colaboración entre autoridades y activistas busca motivar a la comunidad a involucrarse en la protección de los animales. (Freepik)

El diseño actualizado de la placa incorpora un mensaje renovado respecto a versiones anteriores. Ahora, la matrícula exhibe en negrita las palabras “esterilizar, castrar, adoptar”, una modificación que, según THLN, busca enfatizar el valor de estas tres acciones en favor de los animales domésticos en el territorio estadounidense.

De hecho, la Red de Legislación Humanitaria de Texas participó activamente en el proceso de diseño para asegurar que el mensaje tuviera un impacto significativo entre los tejanos y motivara una mayor participación en el programa.

Ahora, la organización ha hecho un llamado a la ciudadanía para sumarse a dicha causa, destacando que cada placa adquirida contribuye directamente a reducir la sobrepoblación en refugios y a fortalecer el trabajo de las organizaciones dedicadas a la protección animal, afirmó Shelby Bobosky, directora ejecutiva de THLN, en declaraciones citadas en el comunicado oficial.

De esta manera, la puesta en circulación de la nueva placa vehicular en Texas es un ejemplo del alcance que puede tener la acción colectiva en favor del bienestar animal y de la propia comunidad.