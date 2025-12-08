Perra desnutrida, sin alimento durante casi un año, es rescatada del vehículo de un infractor de tránsito

La intervención policial motivada por una infracción de tránsito condujo al descubrimiento de un caso de negligencia animal. (FB: Animal Protection Center of Southeastern Massachusetts)

El 24 de noviembre, durante una parada de tráfico rutinaria en West Bridgewater, Massachusetts, la policía local rescató a una perra llamada Sprout que presentaba signos de extrema desnutrición, cuyo hallazgo se produjo cuando la oficial Alexandra Maloney detuvo a un hombre de 27 años, residente de Taunton, por una ignorar la luz roja del semáforo.

Según el portal digital de noticias de Boston, la agente descubrió a la canina en el asiento trasero del vehículo, con las costillas y la columna vertebral visibles contra la piel. El exdueño admitió ante las autoridades que no había alimentado al animal durante casi un año, argumentando falta de tiempo y recursos, según declaraciones difundidas por la revista People.

Tras el rescate, la policía acompañó al propietario y a Sprout al Hospital de Referencia Veterinaria de Westbridge, donde la perra recibió atención médica de emergencia. Posteriormente, fue trasladada al Centro de Protección Animal del Sureste de Massachusetts (APCSM) para continuar con su tratamiento, según detalló Katie Anderson, gerente del refugio, a People.

Anderson describió el caso como un ejemplo extremo de negligencia animal: “Nunca había visto un caso como este”, afirmó en declaraciones citadas por la misma fuente.

Una lucha por la vida: tratamiento y cuidados

La comunidad respondió con donaciones y apoyo tras la campaña del refugio para cubrir los gastos veterinarios. (FB: Animal Protection Center of Southeastern Massachusetts)

El diagnóstico inicial reveló que Sprout sufría una anemia grave. De acuerdo con People, los análisis de sangre realizados el 26 de noviembre mostraron un hematocrito del 15%, lo que significa que su organismo funcionaba con apenas un tercio de los glóbulos rojos necesarios para transportar oxígeno a los órganos vitales.

“Es un nivel que ningún animal debería alcanzar jamás y dice mucho del abandono que sufrió antes de encontrar seguridad con nosotros”, publicó el APCSM en sus redes sociales.

Según la información consultada, la perra requirió una transfusión de sangre y hospitalización inmediata, además de un programa de realimentación cuidadosamente supervisado para evitar complicaciones derivadas de la inanición prolongada, pues una alimentación rápida posterior a una situación como la que experimentó puede provocar un shock, según el portal digital de noticias de Boston.

En el ámbito legal, el Departamento de Policía de West Bridgewater continúa investigando el caso y, según el noticiero de Boston, busca presentar cargos por crueldad animal contra el responsable, aunque hasta el momento no se ha confirmado si se han formalizado las acusaciones.

La conmovedora recuperación de Sprout

La recuperación de Sprout avanza favorablemente y está en busca de una familia para empezar de nuevo. (FB: Animal Protection Center of Southeastern Massachusetts)

En tanto, el proceso de recuperación de la protagonista de esta historia ha sido delicado. No obstante, el pasado 1 de diciembre, el refugio comunicó que la salud de la cánida mostraba signos de mejoría, entre los cuales su recuento de glóbulos rojos se mantenía en 28 tras la transfusión, y su alimentación se incrementó progresivamente.

“Está comiendo bien y van a aumentar su ingesta calórica, ¡lo cual le alegrará mucho!”, compartió el refugio en una actualización publicada en redes sociales citada por People. El objetivo , según la información proporcionada, es suspender gradualmente los líquidos y medicamentos intravenosos para evaluar si puede mantener la estabilidad por sí misma.

Por otro lado, la respuesta de la comunidad ha sido significativa, pues el refugio lanzó una campaña de recaudación de fondos con una meta de mil 500 dólares para cubrir los gastos veterinarios, pruebas diagnósticas, medicamentos y el plan nutricional especial de Sprout. Las imágenes difundidas en redes sociales, donde se observa a la perra con un suéter rojo y luego con uno rosa pálido, han generado numerosas muestras de apoyo y donaciones, según People.

A pesar de la grave situación que vivió, el personal del refugio resalta el carácter afable de Sprout y su constante búsqueda de afecto. Actualmente, la perra, de aproximadamente 18 meses, reside en un hogar de acogida. “Esta chica es una luchadora y se merece el mundo”, comentó Katy Miranda Grant durante el seguimiento del caso en Facebook, mientras la peludita espera encontrar una familia definitiva.