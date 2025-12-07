Perra extraviada es hallada a 800 metros de la costa californiana tras un amplio operativo de búsqueda

La familia de la perra y los equipos de emergencia coordinaron esfuerzos para seguir la señal del collar. (FB: San Diego Fire-Rescue Department)

El rescate de Sadie, una perra labrador retriever negra que fue arrastrada por una corriente de resaca en la costa de San Diego, movilizó a socorristas y a la Guardia Costera de Estados Unidos en una operación que culminó con el reencuentro del animal con sus dueños.

La desaparición se produjo el pasado 23 de noviembre cuando el animal escapó de la casa donde se alojaban sus propietarios, Alexis Barcellos y Brandon Valdez, durante un partido de fútbol americano, según información reportada por el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego, citado por Fox News.

Cuando se percataron de lo ocurrido, ambos rastrearon a Sadie gracias al dispositivo AirTag que llevaba en el collar, lo que les permitió dirigirse rápidamente hacia la costa, detalló ABC News. Una vez ahí, la preocupación de la pareja aumentó al saber que su mascota había sido vista por surfistas en Ocean Beach, quienes alertaron a los socorristas sobre un perro arrastrado por la corriente cerca del embarcadero.

Ante la alerta, el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego desplegó a sus socorristas, entre ellos Jack Alldredge y Garrett Smerdon, y solicitó el apoyo de una embarcación de la Guardia Costera de Estados Unidos, según ambas cadenas de noticias.

La búsqueda se extendió por más de una hora, con los socorristas recorriendo la zona en motos acuáticas. “En ese momento, simplemente dije: ‘Por favor, déjennos encontrar a este perro’”, relató Alldredge en entrevista con The Associated Press (AP), citado por Fox News.

La operación enfrentó dificultades, ya que los primeros intentos no dieron resultados y los equipos estuvieron a punto de suspender la búsqueda. Sin embargo, cuando el tiempo se agotaba, Alldredge divisó una figura en el agua.

El heroico rescate de Sadie

Las lesiones no impidieron que la labrador recuperara su ánimo. (FB: San Diego Fire-Rescue Department)

“Nos fuimos acercando cada vez más, entonces nos dimos cuenta de que era ella y nos emocionamos mucho”, explicó el socorrista a ambos medios. Sadie se encontraba a unos 800 metros de la costa, cerca de South Mission Beach, según las fuentes citadas.

Smerdon, quien también participó en el rescate, describió la reacción de la canina: “Se alegró muchísimo de vernos, sin duda. Estaba cansada”, afirmó a ABC News.

Una vez localizada, Sadie fue trasladada a un barco de surf que la llevó a la orilla, donde sus dueños aguardaban con ansiedad. El momento del reencuentro fue registrado en video por el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego y publicado en su página oficial de Facebook el 24 de noviembre.

Barcellos, propietario de la cánida, relató a Fox News cómo vivió la noticia: “Nos quedamos con la respiración contenida, y ellos dijeron: ‘El perro está vivo’. Y nos pusimos a llorar de inmediato”.

Tras el rescate, Sadie presentó lesiones en las patas y uñas, resultado de sus intentos por subir al embarcadero, según detalló ABC News. Al respecto, Barcellos explicó que durante aproximadamente una semana tuvieron que cargarla, aunque la perra mostró buen ánimo y, días después, pudo volver a salir a pasear y visitar la tienda de mascotas.

En el clip difundido en redes sociales la familia expresó su agradecimiento a los socorristas y a la Guardia Costera por su labor. Así, el regreso de Sadie a casa, sana y acompañada de sus dueños, puso fin a una jornada llena de incertidumbre, pero sobre todo, de esperanza.

¿El agua de mar es mala para los perros?

Un exceso de sal en el organismo de los canes puede desencadenar molestias digestivas y alteraciones neurológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el American Kennel Club, cuando un can bebe demasiada agua de mar, su organismo recibe un exceso de sal que puede irritar su estómago y provocar vómitos en pocas horas. En situaciones leves, quizá solo tenga diarrea, pero si la intoxicación avanza, el animal puede mostrar debilidad, temblores musculares o incluso convulsiones.

Uno de los signos más claros de que algo no va bien es un comportamiento extraño, pues la sal en exceso altera el equilibrio del cuerpo y puede causar confusión, inactividad o un fuerte letargo. Por eso, ante cualquiera de estos síntomas, aunque solo sea diarrea, es importante llamar cuanto antes a un veterinario o a un hospital veterinario de urgencias para recibir orientación.