Xuavia, la heroína embarazada de cuatro patas que luchó en la Guerra de las Malvinas

La participación de la pastor alemán, embarazada durante el conflicto, fue esencial para impedir infiltraciones y anticipar ataques. (Infobae México/Jesús Aviles)

Xuavia, una pastor alemán de la Armada Argentina, es considerada una heroína canina debido a su destacada participación en la Guerra de las Malvinas, pues entre otras tareas desempeñadas, pese a encontrarse embarazada, protegió a un soldado herido durante el asalto final del conflicto, y el reconocimiento oficial que recibió posteriormente la consolidó como una de las figuras más recordadas entre los cánidos de guerra argentinos.

Librado entre Argentina y Reino Unido del 2 de abril al 14 de junio de 1982, se trató de un enfrentamiento breve pero intenso por la soberanía de las islas del Atlántico Sur, según el Museo Imperial de la Guerra (Imperial War Museum). Durante dicho periodo, las fuerzas argentinas recurrieron a un grupo de caninos para efectuar tareas de defensa y alerta temprana.

La Infantería de Marina de la Armada Argentina desplegó 18 ejemplares de guerra en el conflicto, mientras que el Ejército sumó sus propios canes tácticos al teatro de operaciones, de acuerdo con el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba.

El objetivo principal de estas acciones era impedir infiltraciones enemigas en las posiciones defensivas, especialmente en Puerto Argentino. Los perros, acompañados por sus guías, llegaron al lugar el 7 de abril de 1982. La selección de los animales y sus guías se realizó entre los mejores conscriptos y ejemplares, todos voluntarios.

Durante los bombardeos, los aullidos de los canes se convirtieron en la alarma más eficaz y segura, anticipando los ataques aéreos y permitiendo la adopción de contramedidas, según información consultada en el sitio web del Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba.

En este contexto, Xuavia fue seleccionada por su carácter celoso y guardián, como relató el Guardiamarina Veterinario J. Robles a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

Él la describió como la mejor entre las hembras y su preferida personal. Cuando partió hacia Malvinas, Xuavia ya estaba preñada, un detalle particular de su historia. Su guía durante la guerra fue el soldado Carlos Silva, según la misma fuente.

El heroísmo de Xuavia durante el conflicto

La perra fue seleccionada por su carácter protector y su desempeño en tareas de defensa. (UNICEN)

La noche entre el 13 y el 14 de junio de 1982, en medio del asalto final y bajo intenso fuego británico, la canina se separó de sus tropas aliadas en Puerto Argentino y se internó en la oscuridad, según la UNICEN.

Horas después, fue hallada junto a un soldado argentino herido, a quien había protegido del frío con su propio cuerpo. Los camilleros trasladaron al herido al hospital, acompañados por Xuavia, quien luego regresó con su unidad.

La institución educativa recoge el testimonio de efectivos del Ejército que presenciaron el episodio y subraya el papel fundamental de la perra en la supervivencia del soldado. Por esta acción, Xuavia fue condecorada por el Congreso de la Nación Argentina, según el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba.

Tras la guerra, la hembra regresó a la Base Naval Puerto Belgrano, donde dio a luz a nueve cachorros, siete machos y dos hembras, de los cuales sobrevivieron seis, según la UNICEN. El padre de la camada fue Duque, otro can de la Agrupación Perros de Guerra del Batallón Seguridad de la Armada Argentina, aunque no existen registros específicos sobre lo ocurrido con él.

La misma fuente destaca que la experiencia de los perros en el frente fue traumática y, en muchos casos, trágica, pues mientras Xuavia logró regresar, otros como Ñaro y Negro desaparecieron en combate y nunca se volvió a saber de ellos.

Reconocimiento y legado de Xuavia

Imagen ilustrativa. En la guerra de Malvinas hubo una veintena de perros, pertenecientes a las fuerzas argentinas. (FB: Veterinaria Independencia)

El 29 de abril de 2025, en el marco del Día del Animal, el Ministerio de Defensa argentino rindió homenaje a los binomios de guías y perros de la Agrupación Perros de Guerra que actuaron en Malvinas, según el Portal oficial del Estado argentino.

La ceremonia, presidida por el ministro Luis Alfonso Petri, reunió a autoridades, veteranos y familiares para reconocer el valor y la entrega de estos animales y sus guías. El Capitán de Navío IM VGM (RE) Miguel Alberto Paz, Jefe de la Sección Perros de Guerra durante el conflicto, en su reseña, destacó la responsabilidad y el honor con que se formó la agrupación y recordó el destino incierto de varios perros, mientras que el caso de Xuavia fue presentado como ejemplo de coraje y lealtad.

Así, el regreso de la perra a su base, recibido con alegría por sus compañeros humanos, y su posterior maternidad, definieron su lugar en la memoria colectiva como una heroína de la historia argentina.