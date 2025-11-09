Animales y Mascotas

Perro salchicha que sobrevive a devastador accidente automovilístico es hallado a salvo una semana después

Gracias a la colaboración de varias personas, el ejemplar de siete años fue localizado en la carretera, a pesar de que se creía muerto

Una cadena de solidaridad permitió que el perro, dado por perdido tras un choque, esté a punto de reencontrarse con sus seres queridos. (GoFundMe)

Chewie, un perro salchicha de siete años, desafió todos los obstáculos en su contra después de sobrevivir a un accidente automovilístico en el estado de Wyoming, Estados Unidos, y pasar una semana desaparecido antes de ser rescatado. Ahora, este can está a punto de reencontrarse con su dueña, Amanda Lohr, en Oregón.

El accidente ocurrió el viernes 24 de octubre, alrededor de las 18:30, en la autopista I-80 cerca de Elk Mountain. Ese día, Lohr, originaria de Kokomo, Indiana, viajaba junto a su pareja sentimental y sus mascotas rumbo a Portland, cuando su Buick Century 2005 fue impactado por un camión semirremolque. De acuerdo con el periódico local en línea del estado, Cowboy State Daily, el vehículo volcó tres veces antes de detenerse en una zanja.

La mujer resultó herida y fue trasladada en ambulancia a un hospital en Rawlins, mientras que su pareja sufrió una fractura de cuello y permaneció hospitalizado en Casper durante ocho días, según detalló el periódico británico Daily Mail. El camión responsable del accidente huyó del lugar, y el gato de la familia, que también viajaba con ellos, tuvo que ser sacrificado debido a la gravedad de sus heridas.

Durante el caos, Chewie salió despedido del automóvil, por lo que las autoridades y la propia Lohr temieron que el perro hubiera muerto atropellado por otro vehículo en la autopista; durante más de una semana, la familia creyó que el canino no había sobrevivido.

En este trágico contexto, la mujer, quien ya había perdido su empleo y su seguro médico, se vio obligada a dar en adopción al único felino restante de la familia, convencida de que no podría hacerse cargo de él debido a la situación en que se encontraba, según publicó Daily Mail.

El rescate e identificación de Chewie

El perro fue dado por muerto tras el choque, pero sobrevivió y fue rescatado por ciudadanos que lo entregaron a una organización protectora. (GoFundMe)

La historia cambió el lunes siguiente al accidente cuando Scott y Kodi Allred, una pareja de Mountain View, viajaban por la I-80 rumbo a Colorado y notaron a un perro salchicha negro deambulando cerca de la carretera.

Temiendo por su seguridad, el hombre detuvo su camioneta y trató de acercarse al animal. “El pequeño estaba aterrorizado y no podía acercarme”, recordó en conversación con Cowboy State Daily. Tras varios intentos, logró atrapar al asustado can y, al no encontrar una placa de identificación, los Allred lo llevaron a la sociedad protectora de animales en la ciudad de Laramie, a una hora de distancia.

En la organización, los trabajadores detectaron un microchip bajo la piel del cuello del canino, lo que permitió identificarlo como Chewie y contactar a Amanda Lohr, cuya noticia de que su mascota había sobrevivido en la naturaleza la tomó por sorpresa. “Me puse muy contenta porque llevaba más de una semana de luto”, expresó la propietaria del ‘lomito’ al medio local, añadiendo que sus hijas rompieron en llanto de alegría al enterarse de que Chewie estaba vivo.

Pero el rescate del animal también contó con la colaboración de más personas, por ejemplo, Kenny Coomes, repartidor de una famosa empresa de transporte y mensajería que recorre habitualmente la I-80, quien vio al perro antes de que los Allred lo encontraran. Coomes intentó atraparlo y dejó una jaula con comida y una manta, aunque posteriormente llegó a pensar que Chewie no había sobrevivido.

En el caso de este hombre, su sorpresa fue igual de grande cuando un amigo le mostró una publicación de Facebook de Kodi Allred relatando el rescate. Coomes se puso en contacto con la familia y coordinó con un colega de dicha paquetería para facilitar la entrega del perro salchicha a Lohr en Portland en los próximos días, según relató a Cowboy State Daily.

Un final feliz gracias a la solidaridad de extraños

Tras días de duelo, la esperanza se transformó en gratitud hacia todas las personas que, de alguna manera, hicieron posible el rescate. “Han sido súper generosos y me han estado enviando fotos”, comentó al medio local Lohr sobre los Allred.

Actualmente, el reencuentro entre Chewie y su dueña está en proceso gracias a la coordinación entre la sociedad protectora de animales, los Allred y los repartidores de la empresa de paquetería. Este esfuerzo conjunto ha permitido que, tras una semana de incertidumbre y tristeza, la familia de Lohr recupere a su mascota. De acuerdo con los medios que han difundido el caso, la cadena de ayuda espontánea y la identificación mediante microchip resultaron decisivas para que Chewie pueda regresar a casa.

Para quienes participaron en el rescate, la experiencia ha dejado una huella imborrable. Como expresó Kenny Coomes a Cowboy State Daily, la serie de coincidencias y la generosidad de los involucrados dieron a la historia un sentido especial, como si cada paso hubiera estado destinado a que Chewie y su familia se reencontraran.

